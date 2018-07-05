Касаткина вслед за Макаровой вышла в третий круг Уимблдона

Теннисистка Дарья Касаткина стала второй представительницей России, вышедшей в третий круг нынешнего розыгрыша Уимблдонского теннисного турнира.
Во втором круге Кастакина, посеянная на турнире под 14-м номером, победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
Соперницей российской теннисистки в третьем круге Уимблдона будет австралийка Эшли Барти — 17-й номер посева.
Накануне россиянка Екатерина Макарова во втором круге сенсационно обыграла вторую ракетку турнира датчанку Каролин Возняцки. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу россиянки.
За путевку в третий круг предстоит сразиться еще одной россиянке — Виталии Дьяченко, которая на старте турнира одолела Марию Шарапову. В матче второго круга Дьяченко сегодня сыграет с американкой Софьей Кенин.
Соперницей российской теннисистки в третьем круге Уимблдона будет австралийка Эшли Барти — 17-й номер посева.
Накануне россиянка Екатерина Макарова во втором круге сенсационно обыграла вторую ракетку турнира датчанку Каролин Возняцки. Встреча продолжалась 2 часа 10 минут и завершилась со счетом 6:4, 1:6, 7:5 в пользу россиянки.
За путевку в третий круг предстоит сразиться еще одной россиянке — Виталии Дьяченко, которая на старте турнира одолела Марию Шарапову. В матче второго круга Дьяченко сегодня сыграет с американкой Софьей Кенин.
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