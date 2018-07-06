Россия ввела ответные дополнительные пошлины на ряд товаров из США

Россия ввела дополнительные пошлины на ряд товаров из США. Как сообщили в Минэкономразвития, соответствующее постановление подписал
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Компенсирующие меры введены в связи с применением США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий. Повышенные ставки в размере от 25% до 40% от стоимости ввозимого товара будут применяться к некоторым товарам из США, аналоги которых производятся в России.
Речь идет, в частности, о некоторых видах строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментах для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокне. Эти меры также поддержат российские предприятия, уверены в Минэкономразвития.
Дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий из России и еще ряда стран действуют в США с 23 марта текущего года. Ущерб от торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов — именно столько российские поставщики должны дополнительно платить в США.
Повышение российских пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба — $87,6 млн. В связи с этим в Минэкономразвития не исключают введения новых дополнительных пошлин на импорт товаров из США через три года.
Ранее сообщалось, что рассматривается возможность повышения импортных пошлин на легковые автомобили из США, но предложение не было принято.
Кроме того, Россия, как и ряд других стран, уже инициировала спор с США в ВТО.
Речь идет, в частности, о некоторых видах строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментах для обработки металлов и бурения скальных пород, а также оптоволокне. Эти меры также поддержат российские предприятия, уверены в Минэкономразвития.
Дополнительные импортные пошлины на сталь и алюминий из России и еще ряда стран действуют в США с 23 марта текущего года. Ущерб от торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов — именно столько российские поставщики должны дополнительно платить в США.
Повышение российских пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба — $87,6 млн. В связи с этим в Минэкономразвития не исключают введения новых дополнительных пошлин на импорт товаров из США через три года.
Ранее сообщалось, что рассматривается возможность повышения импортных пошлин на легковые автомобили из США, но предложение не было принято.
Кроме того, Россия, как и ряд других стран, уже инициировала спор с США в ВТО.
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