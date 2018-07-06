В Кремле отреагировали на дело матери ребенка-инвалида, обвиненной в наркоторговле

В Кремле обратят внимание на ситуацию с матерью
ребенка-инвалида, ставшей фигуранткой дела о наркоторговле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, не стоит путать две проблемы — вопрос доступности лекарств и сам резонансный случай, связанный с правоприменением.
Дмитрий Песков: «Здесь речь не идет о доступности лекарств. Лекарства уже были приобретены или лекарства уже были. Эта женщина решила какой-то излишек лекарств реализовать. И этим она формально нарушила положения законодательства, которые запрещают реализацию сильнодействующих препаратов».
Песков добавил, что в этом случае не должно быть места формальному подходу. Он отметил, что в Кремле обратят внимание на сложившуюся ситуацию.
Ранее сообщалось, что Екатерина Коннова, воспитывающая 6-летнего ребенка с эпилепсией, приобрела через группу в соцсети «ВКонтакте» 20 микроклизм с противосудорожным препаратом диазепам. Сотрудники детского хосписа «Дом с маяком» посоветовали женщине получать через поликлинику бесплатно диазепам в ампулах. Коннова последовала их совету, а оставшиеся 5 микроклизм решила продать за 3 тысячи 250 рублей через группу в соцсети, чтобы вернуть хотя бы часть средств. Во время сделки около станции метро «Проспект Мира» женщину задержали. Теперь ей грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
Дмитрий Песков: «Здесь речь не идет о доступности лекарств. Лекарства уже были приобретены или лекарства уже были. Эта женщина решила какой-то излишек лекарств реализовать. И этим она формально нарушила положения законодательства, которые запрещают реализацию сильнодействующих препаратов».
Песков добавил, что в этом случае не должно быть места формальному подходу. Он отметил, что в Кремле обратят внимание на сложившуюся ситуацию.
Ранее сообщалось, что Екатерина Коннова, воспитывающая 6-летнего ребенка с эпилепсией, приобрела через группу в соцсети «ВКонтакте» 20 микроклизм с противосудорожным препаратом диазепам. Сотрудники детского хосписа «Дом с маяком» посоветовали женщине получать через поликлинику бесплатно диазепам в ампулах. Коннова последовала их совету, а оставшиеся 5 микроклизм решила продать за 3 тысячи 250 рублей через группу в соцсети, чтобы вернуть хотя бы часть средств. Во время сделки около станции метро «Проспект Мира» женщину задержали. Теперь ей грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.
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