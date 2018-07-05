Обвиненная в наркоторговле мать ребенка-инвалида сообщила детали задержания

Уголовное наказание грозит москвичке Екатерине Конновой за попытку помочь сыну, больному эпилепсией. Ее задержали с поличным во время совершения сделки и обвинили в незаконном обороте психотропных веществ.
Екатерине грозит тюремное заключение. Ситуация крайне непростая, ведь продать женщина пыталась препарат, помогающий справиться с приступами эпилепсии. Подозрения у оперативников вызвал крохотный тюбик с наконечником.
Екатерина Коннова: «Это клизма, которая помогла нам купировать приступы, но я до сих пор не понимаю, какому наркоману нужно в такой форме, в таком виде это лекарство».
Справедливости ради надо сказать, что этот препарат в России не зарегистрирован, а действующее вещество находится в «наркотическом» списке, так как имеет сильный расслабляющий эффект. Российские медики предлагают аналог, но в другой форме — в виде инъекций. Но особенные дети тяжело переносят уколы: у них и без того много болезненных процедур. Именно потому родители вынуждены приобретать это лекарство, по сути, нарушая закон.
Купила его Екатерина, отдав по 1000 рублей за один маленький тюбик. Средство помогало, но приступы у Арсения случаются так часто, что использовать именно этот медикамент, как рассудила мать-одиночка, очень расточительно для скромного бюджета семьи. Ей посоветовали бесплатно получить через лечащего врача тот самый аналог в ампулах. А вот остатки заграничного препарата она решила перепродать, разместив объявление на одном из форумов. На него сразу откликнулся мужчина — как уже потом выяснилось, это был оперативник и он проводил контрольную закупку.
Екатерина Коннова: «Получила деньги, положила в сумку, ко мне подошли сразу же два молодых человека, предъявили корочки. Спросили, сколько лет я колюсь, какие наркотики принимаю. Статья моя 228.1, наказание по ней от 4 до 8 лет строгого режима».
Екатерина, услышав такое, конечно, пришла в ужас. Единственное, что она могла в тот момент, — найти в Интернете и показать оперативникам сюжет, который когда-то выходил о ее семье на канале НТВ. Им с Арсением тогда очень нужны были деньги на лечение и на оплату услуг няни. Но назад пути уже не было: против матери тяжелобольного ребенка полицейские возбудили уголовное дело по очень серьезной статье. Учитывая жизненные обстоятельства подозреваемой, следствием была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Резонансным делом уже всерьез заинтересовались и в Генпрокуратуре. Материалы обещали внимательно проверить и ход расследования взять под контроль.
Подробности — в видеоматериале.
Екатерина Коннова: «Это клизма, которая помогла нам купировать приступы, но я до сих пор не понимаю, какому наркоману нужно в такой форме, в таком виде это лекарство».
Справедливости ради надо сказать, что этот препарат в России не зарегистрирован, а действующее вещество находится в «наркотическом» списке, так как имеет сильный расслабляющий эффект. Российские медики предлагают аналог, но в другой форме — в виде инъекций. Но особенные дети тяжело переносят уколы: у них и без того много болезненных процедур. Именно потому родители вынуждены приобретать это лекарство, по сути, нарушая закон.
Купила его Екатерина, отдав по 1000 рублей за один маленький тюбик. Средство помогало, но приступы у Арсения случаются так часто, что использовать именно этот медикамент, как рассудила мать-одиночка, очень расточительно для скромного бюджета семьи. Ей посоветовали бесплатно получить через лечащего врача тот самый аналог в ампулах. А вот остатки заграничного препарата она решила перепродать, разместив объявление на одном из форумов. На него сразу откликнулся мужчина — как уже потом выяснилось, это был оперативник и он проводил контрольную закупку.
Екатерина Коннова: «Получила деньги, положила в сумку, ко мне подошли сразу же два молодых человека, предъявили корочки. Спросили, сколько лет я колюсь, какие наркотики принимаю. Статья моя 228.1, наказание по ней от 4 до 8 лет строгого режима».
Екатерина, услышав такое, конечно, пришла в ужас. Единственное, что она могла в тот момент, — найти в Интернете и показать оперативникам сюжет, который когда-то выходил о ее семье на канале НТВ. Им с Арсением тогда очень нужны были деньги на лечение и на оплату услуг няни. Но назад пути уже не было: против матери тяжелобольного ребенка полицейские возбудили уголовное дело по очень серьезной статье. Учитывая жизненные обстоятельства подозреваемой, следствием была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Резонансным делом уже всерьез заинтересовались и в Генпрокуратуре. Материалы обещали внимательно проверить и ход расследования взять под контроль.
Подробности — в видеоматериале.
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