Семье 6-летнего Арсения из Москвы нужны деньги на оплату сиделки

Это утро в семье
6-летнего Арсения из Москвы снова начинается с преодоления. Из-за халатности врачей мальчик не может самостоятельно передвигаться, не видит и не говорит. Врачи утверждают, что он вообще выжил чудом. Сегодня Арсений изо всех сил цепляется за жизнь, его ни на минуту нельзя оставить без присмотра. Мама после рождения сына осталась одна, для ребенка пришлось нанимать няню, но денег на оплату ее услуг даже после выхода на работу не хватает.
Шестилетней Арсений не чувствует вкуса еды, так как у него с рождения нет пищевода. Мальчика кормят через специальную трубку — гастростому. Сеня и его брат-близнец родились раньше времени — на 26-й неделе беременности. Врачи, вспоминает Екатерина Коннова, были уверены, что дети не выживут.
Екатерина Коннова, мама Арсения: «Доктора их выложили, они 6 часов лежали без кислорода. То есть медики ждали, когда они умрут. Из-за этого все так случилось».
Так получилось, что здоровый мальчик погиб, а ребенок с врожденной патологией выжил. Екатерину успокоили и объяснили, если сыну поставить гастростому и научить с ней жить, все будет в порядке. Но спустя полгода у Сени по недогляду врачей произошел перитонит, малыш пережил две клинические смерти, его развитие остановилось. Арсений не сможет ходить и говорить. Екатерине предложили отказаться от ребенка.
Екатерина Коннова: «Наш невролог говорила: все, собирай вещи, иди, ты еще молодая, успеешь еще родить. У меня из-за них даже конфликты с родителями, потому что моим родителям внушили, что не нужен им этот урод, в прямом смысле слова это было сказано».
Как выяснила корреспондент Светлана Гордеева, из больницы Екатерина ушла молча с Сеней на руках. Дома ждал только старший сын. Муж таких испытаний не выдержал. Когда он узнал, что жене придется часто лежать с младшим ребенком в больницах, подал на развод. Катя духом не упала, искала врачей, нашла поддержку в разных благотворительных фондах, завела красавца-кота для развития сына, занималась с ребенком гимнастикой, даже начала водить его в кружок фольклора.
Оказалось, что у Арсения хороший слух, он очень любит музыку, особенно Моцарта. Мальчик любит гулять и слушать пение птиц. Вот только старший сын Елисей вниманием был обделен, поэтому пришлось искать сиделку для Арсения.
Алёна Давыдова, руководитель патронажной службы ухода на дому «Милосердие»: «Наверное, одно из самых сложных последствий — это постоянные приступы, которые случаются днем и ночью, ребенок постоянно нуждается в присмотре и уходе, его нельзя оставить ни на минуту. И мама просто ночевала бы и жила в больнице, если бы не помощь сиделки».
Теперь Екатерина чаще общается со старшим сыном, делает с ним уроки. Женщина вышла на работу, но зарплаты все равно не хватает на то, чтобы оплатить услуги сиделки, которые обходятся минимум в 60 тысяч рублей в месяц. Сумма большая, но очень нужная для счастья сразу двух детей и одной мамы. Чтобы помочь Арсению, отправьте СМС на номер 3434 со словом «сиделки» и суммой пожертвования. Например: сиделки 350.
Екатерина Коннова, мама Арсения: «Доктора их выложили, они 6 часов лежали без кислорода. То есть медики ждали, когда они умрут. Из-за этого все так случилось».
Так получилось, что здоровый мальчик погиб, а ребенок с врожденной патологией выжил. Екатерину успокоили и объяснили, если сыну поставить гастростому и научить с ней жить, все будет в порядке. Но спустя полгода у Сени по недогляду врачей произошел перитонит, малыш пережил две клинические смерти, его развитие остановилось. Арсений не сможет ходить и говорить. Екатерине предложили отказаться от ребенка.
Екатерина Коннова: «Наш невролог говорила: все, собирай вещи, иди, ты еще молодая, успеешь еще родить. У меня из-за них даже конфликты с родителями, потому что моим родителям внушили, что не нужен им этот урод, в прямом смысле слова это было сказано».
Как выяснила корреспондент Светлана Гордеева, из больницы Екатерина ушла молча с Сеней на руках. Дома ждал только старший сын. Муж таких испытаний не выдержал. Когда он узнал, что жене придется часто лежать с младшим ребенком в больницах, подал на развод. Катя духом не упала, искала врачей, нашла поддержку в разных благотворительных фондах, завела красавца-кота для развития сына, занималась с ребенком гимнастикой, даже начала водить его в кружок фольклора.
Оказалось, что у Арсения хороший слух, он очень любит музыку, особенно Моцарта. Мальчик любит гулять и слушать пение птиц. Вот только старший сын Елисей вниманием был обделен, поэтому пришлось искать сиделку для Арсения.
Алёна Давыдова, руководитель патронажной службы ухода на дому «Милосердие»: «Наверное, одно из самых сложных последствий — это постоянные приступы, которые случаются днем и ночью, ребенок постоянно нуждается в присмотре и уходе, его нельзя оставить ни на минуту. И мама просто ночевала бы и жила в больнице, если бы не помощь сиделки».
Теперь Екатерина чаще общается со старшим сыном, делает с ним уроки. Женщина вышла на работу, но зарплаты все равно не хватает на то, чтобы оплатить услуги сиделки, которые обходятся минимум в 60 тысяч рублей в месяц. Сумма большая, но очень нужная для счастья сразу двух детей и одной мамы. Чтобы помочь Арсению, отправьте СМС на номер 3434 со словом «сиделки» и суммой пожертвования. Например: сиделки 350.
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