    5 июля, 14:00. Брифинг Марии Захаровой

    На мать ребенка-инвалида завели дело по статье о наркоторговле

    4 комментария
    • Фото: childrenshospice.ru
    На мать <nobr>ребенка-инвалида</nobr> завели дело по статье о наркоторговле

    На мать ребенка-инвалида завели дело по статье о наркоторговле

    На мать <nobr>ребенка-инвалида</nobr> завели дело по статье о наркоторговле
  • Фото: childrenshospice.ru

    • На сайте Change.org появилась петиция, авторы которой выступили в поддержку 38-летней Екатерины Конновой, обвиненной в наркоторговле. Между тем в МВД подтвердили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

    Из петиции на сайте Change.org: «Мы призываем закрыть уголовное дело против мамы неизлечимо больного ребенка и обеспечить в России возможность легального приобретения и применения лекарств против эпилепсии».

    Петицию подписали уже 35 тысяч человек.

    Ранее детский хоспис «Дом с маяком» сообщил, что Екатерина Коннова, воспитывающая 6-летнего ребенка с эпилепсией, приобрела через группу в соцсети «ВКонтакте» 20 микроклизм с противосудорожным препаратом диазепам. Сотрудники хосписа посоветовали женщине получать через поликлинику бесплатно диазепам в ампулах. Коннова последовала их совету, а оставшиеся 5 микроклизм решила продать за 3 тысячи 250 рублей через группу в соцсети, чтобы вернуть хотя бы часть средств. Во время сделки около станции метро «Проспект Мира» женщину задержали.

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотических средств. Данная статья предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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