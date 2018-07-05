На мать ребенка-инвалида завели дело по статье о наркоторговле

На сайте Change.org появилась петиция, авторы которой выступили в поддержку
38-летней Екатерины Конновой, обвиненной в наркоторговле. Между тем в МВД подтвердили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело.
Из петиции на сайте Change.org: «Мы призываем закрыть уголовное дело против мамы неизлечимо больного ребенка и обеспечить в России возможность легального приобретения и применения лекарств против эпилепсии».
Петицию подписали уже 35 тысяч человек.
Ранее детский хоспис «Дом с маяком» сообщил, что Екатерина Коннова, воспитывающая 6-летнего ребенка с эпилепсией, приобрела через группу в соцсети «ВКонтакте» 20 микроклизм с противосудорожным препаратом диазепам. Сотрудники хосписа посоветовали женщине получать через поликлинику бесплатно диазепам в ампулах. Коннова последовала их совету, а оставшиеся 5 микроклизм решила продать за 3 тысячи 250 рублей через группу в соцсети, чтобы вернуть хотя бы часть средств. Во время сделки около станции метро «Проспект Мира» женщину задержали.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотических средств. Данная статья предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
Петицию подписали уже 35 тысяч человек.
Ранее детский хоспис «Дом с маяком» сообщил, что Екатерина Коннова, воспитывающая 6-летнего ребенка с эпилепсией, приобрела через группу в соцсети «ВКонтакте» 20 микроклизм с противосудорожным препаратом диазепам. Сотрудники хосписа посоветовали женщине получать через поликлинику бесплатно диазепам в ампулах. Коннова последовала их совету, а оставшиеся 5 микроклизм решила продать за 3 тысячи 250 рублей через группу в соцсети, чтобы вернуть хотя бы часть средств. Во время сделки около станции метро «Проспект Мира» женщину задержали.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотических средств. Данная статья предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.
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