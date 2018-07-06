«Стереотипы рухнули»: Путин доволен отзывами иностранцев о ЧМ в соцсетях

Иностранным болельщикам удалось с помощью соцсетей разрушить многие стереотипы о России, заявил Владимир Путин на встрече с легендами футбола в Кремле.
Путин выразил уверенность, что большинство иностранцев увезет из России добрые чувства и воспоминания.
Владимир Путин, президент РФ: «Так называемые народные журналисты, те люди, которые работают в социальных сетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули».
Путин также отметил дружелюбие россиян по отношению к иностранным фанатам.
Владимир Путин: «Фанаты из разных стран ведут себя по-разному, но наши любители футбола воспринимают тех, кто приехал к нам поболеть за свои команды, как друзей из общей футбольной семьи, поэтому и стараются сделать все для того, чтобы наши гости почувствовали себя в России как дома».
По мнению президента, ЧМ проходит в России на высокой ноте.
Владимир Путин: «Сам чемпионат проходит хорошо, на высокой ноте, много сюрпризов. Собственно говоря, в этом и есть прелесть спортивной борьбы. Побеждает всегда сильнейший».
Путин также в шутку попросил легендарных футболистов по секрету дать прогноз на чемпиона мира. «Из 32 команд осталось только восемь. Вы — эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, будет обладателем кубка в этом году», — сказал российский лидер со смехом.
Путин также добавил, что после завершения чемпионата мира по футболу в России будет разработан план по использованию построенной инфраструктуры для развития спорта и физкультуры.
На встречу с президентом РФ в Кремль приглашены обладатель Кубка конфедераций 1999 года в составе мексиканской сборной Хорхе Кампос, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус, чемпион Европы 1988 года из голландской сборной Марко ван Бастен, чемпион Европы 1992 года датчанин Петер Шмейхель, лучший игрок ЧМ-2010 уругваец Диего Форлан, шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд.
На встрече также присутствует глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
Владимир Путин, президент РФ: «Так называемые народные журналисты, те люди, которые работают в социальных сетях, они как раз способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули».
Путин также отметил дружелюбие россиян по отношению к иностранным фанатам.
Владимир Путин: «Фанаты из разных стран ведут себя по-разному, но наши любители футбола воспринимают тех, кто приехал к нам поболеть за свои команды, как друзей из общей футбольной семьи, поэтому и стараются сделать все для того, чтобы наши гости почувствовали себя в России как дома».
По мнению президента, ЧМ проходит в России на высокой ноте.
Владимир Путин: «Сам чемпионат проходит хорошо, на высокой ноте, много сюрпризов. Собственно говоря, в этом и есть прелесть спортивной борьбы. Побеждает всегда сильнейший».
Путин также в шутку попросил легендарных футболистов по секрету дать прогноз на чемпиона мира. «Из 32 команд осталось только восемь. Вы — эксперты мирового класса, может быть, когда пресса уйдет, вы со мной поделитесь тем, кто, по вашему мнению, будет обладателем кубка в этом году», — сказал российский лидер со смехом.
Путин также добавил, что после завершения чемпионата мира по футболу в России будет разработан план по использованию построенной инфраструктуры для развития спорта и физкультуры.
На встречу с президентом РФ в Кремль приглашены обладатель Кубка конфедераций 1999 года в составе мексиканской сборной Хорхе Кампос, чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии Лотар Маттеус, чемпион Европы 1988 года из голландской сборной Марко ван Бастен, чемпион Европы 1992 года датчанин Петер Шмейхель, лучший игрок ЧМ-2010 уругваец Диего Форлан, шестикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов 2008 года Рио Фердинанд.
На встрече также присутствует глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино.
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