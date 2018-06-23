    Разрыв шаблона: какие мифы о России развеял ЧМ-2018. журналистика, СМИ, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазрыв шаблона: какие мифы о России развеял ЧМ-2018

    Разрыв шаблона: какие мифы о России развеял ЧМ-2018

    комментировать

    Разрыв шаблона: какие мифы о России развеял ЧМ-2018

    Разрыв шаблона: какие мифы о России развеял <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Ужасающая картина, которую накануне чемпионата мира по футболу рисовали в разных уголках мира и скандально известные таблоиды, и вполне себе респектабельные издания, казалось, должна была убедить всех и каждого: даже мысль о поездке в Россию — самое настоящее безумие. И все-таки они рискнули и приехали. И увидели Россию такой, какая она есть.

      Разумеется, праздник футбола не исправит все в одночасье, не порвет все шаблоны и не разрушит годами складывавшиеся мифы, но что-то все равно изменится. Репортеры «Центрального телевидения» Михаил Богданов и Алла Давыдова встретились с настоящими разрушителями мифов и легенд, благодаря которым имидж России уже никогда не будет прежним.

      Англичане Рос и Малкольн так много слышали про русскую водку, что сомневаются, а умеют ли в России варить хорошее пиво. Перед каждым — четыре одинаковых стакана с разными сортами пива. Начинают с безалкогольного, следующим дегустируют импортное, дальше два сорта, сваренных в России, средней ценовой категории, покрепче и классическое.

      Малкольн Гарлик и Рос Энтони: «Русское пиво отличное, особенно своей ценой. Любой болельщик подтвердит: лучше купить ваше, чем завезенное. Дешевле и чаще всего вкуснее».

      Плохое пиво — миф.

      Репортер американского спортивного канала Элисон Бэндер представляла Россию совсем другой. Девушка живет в Лондоне, где еще недавно вся пресса предупреждала: посещение России опасно для вашего здоровья.

      Элисон Бэндер, журналист: «Английские газеты писали: не надо ехать в Россию, а если едете, ни в коем случае не берите фанатские шарфики, форму, флаги — побьют. И теперь фанаты здесь жалеют, что поверили и приехали без символики».

      Русская агрессия — миф.

      Тем временем английские фанаты, отправляющиеся с Курского вокзала на следующий матч сборной в Нижний Новгород, удивлены: поезд пришел вовремя.

      Непунктуальность — миф.

      Но один стереотип все же находит подтверждение — симпатичная переводчица. И англичанам вообще не до пейзажей.

      Красивые девушки — правда.

      На вокзале Нижнего Новгорода у таксистов обычный тариф — рублей 250, но для приезжих фанатов таксисты рисуют заоблачные цифры. Один довезет за 1500, второй обещает скидку — 1000.

      Таксисты наглеют — правда.

      Это раньше Россию воспринимали через шапку-ушанку, но, кажется, этот чемпионат мира изменил и отношение к России, и отношение России к футболу, и к игрокам сборной.

      Подробности — в репортаже.
      Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru