Разрыв шаблона: какие мифы о России развеял ЧМ-2018

Ужасающая картина, которую накануне чемпионата мира по футболу рисовали в разных уголках мира и скандально известные таблоиды, и вполне себе респектабельные издания, казалось, должна была убедить всех и каждого: даже мысль о поездке в Россию — самое настоящее безумие. И
все-таки они рискнули и приехали. И увидели Россию такой, какая она есть.
Разумеется, праздник футбола не исправит все в одночасье, не порвет все шаблоны и не разрушит годами складывавшиеся мифы, но что-то все равно изменится. Репортеры «Центрального телевидения» Михаил Богданов и Алла Давыдова встретились с настоящими разрушителями мифов и легенд, благодаря которым имидж России уже никогда не будет прежним.
Англичане Рос и Малкольн так много слышали про русскую водку, что сомневаются, а умеют ли в России варить хорошее пиво. Перед каждым — четыре одинаковых стакана с разными сортами пива. Начинают с безалкогольного, следующим дегустируют импортное, дальше два сорта, сваренных в России, средней ценовой категории, покрепче и классическое.
Малкольн Гарлик и Рос Энтони: «Русское пиво отличное, особенно своей ценой. Любой болельщик подтвердит: лучше купить ваше, чем завезенное. Дешевле и чаще всего вкуснее».
Плохое пиво — миф.
Репортер американского спортивного канала Элисон Бэндер представляла Россию совсем другой. Девушка живет в Лондоне, где еще недавно вся пресса предупреждала: посещение России опасно для вашего здоровья.
Элисон Бэндер, журналист: «Английские газеты писали: не надо ехать в Россию, а если едете, ни в коем случае не берите фанатские шарфики, форму, флаги — побьют. И теперь фанаты здесь жалеют, что поверили и приехали без символики».
Русская агрессия — миф.
Тем временем английские фанаты, отправляющиеся с Курского вокзала на следующий матч сборной в Нижний Новгород, удивлены: поезд пришел вовремя.
Непунктуальность — миф.
Но один стереотип все же находит подтверждение — симпатичная переводчица. И англичанам вообще не до пейзажей.
Красивые девушки — правда.
На вокзале Нижнего Новгорода у таксистов обычный тариф — рублей 250, но для приезжих фанатов таксисты рисуют заоблачные цифры. Один довезет за 1500, второй обещает скидку — 1000.
Таксисты наглеют — правда.
Это раньше Россию воспринимали через шапку-ушанку, но, кажется, этот чемпионат мира изменил и отношение к России, и отношение России к футболу, и к игрокам сборной.
Подробности — в репортаже.
Англичане Рос и Малкольн так много слышали про русскую водку, что сомневаются, а умеют ли в России варить хорошее пиво. Перед каждым — четыре одинаковых стакана с разными сортами пива. Начинают с безалкогольного, следующим дегустируют импортное, дальше два сорта, сваренных в России, средней ценовой категории, покрепче и классическое.
Малкольн Гарлик и Рос Энтони: «Русское пиво отличное, особенно своей ценой. Любой болельщик подтвердит: лучше купить ваше, чем завезенное. Дешевле и чаще всего вкуснее».
Плохое пиво — миф.
Репортер американского спортивного канала Элисон Бэндер представляла Россию совсем другой. Девушка живет в Лондоне, где еще недавно вся пресса предупреждала: посещение России опасно для вашего здоровья.
Элисон Бэндер, журналист: «Английские газеты писали: не надо ехать в Россию, а если едете, ни в коем случае не берите фанатские шарфики, форму, флаги — побьют. И теперь фанаты здесь жалеют, что поверили и приехали без символики».
Русская агрессия — миф.
Тем временем английские фанаты, отправляющиеся с Курского вокзала на следующий матч сборной в Нижний Новгород, удивлены: поезд пришел вовремя.
Непунктуальность — миф.
Но один стереотип все же находит подтверждение — симпатичная переводчица. И англичанам вообще не до пейзажей.
Красивые девушки — правда.
На вокзале Нижнего Новгорода у таксистов обычный тариф — рублей 250, но для приезжих фанатов таксисты рисуют заоблачные цифры. Один довезет за 1500, второй обещает скидку — 1000.
Таксисты наглеют — правда.
Это раньше Россию воспринимали через шапку-ушанку, но, кажется, этот чемпионат мира изменил и отношение к России, и отношение России к футболу, и к игрокам сборной.
Подробности — в репортаже.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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