Футбол сближает: иностранцы влюбляются в Россию, борщ и русских женщин

Футболисты молодежного эшелона дарят болельщикам эмоции не менее яркие, чем национальные сборные. И пусть играют команды юниоров не на больших стадионах, а на полях поменьше, но азарта это не убавляет. Ребята из 20 стран сошлись на московских площадках в футбольных баталиях, которые за пределами поля уже переросли в крепкую дружбу.

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Сборная Чада разминается перед игрой со сборной России. Эти команды — фавориты на молодежном турнире. Параллельно с ЧМ по футболу в Москве идут другие международные соревнования. Ребята из 20 стран выясняют, кто из них сильнее. И порой со стартовым свистком не только стартует матч, но и новые дружеские отношения.



Приехавший из Чада Мумин уже два года учится в России. Он давно говорит по-русски, но дружил в основном с соотечественниками. В нашей стране его раньше часто не воспринимали, разве что подходили сфотографироваться. Но этим летом все изменилось.



Мумин Юссуф: «В фан-зоне я первый раз был, я уже два года живу, но впервые болельщики были такие добрые».



Теперь Мумин рисует на щеке триколор, но уже не своей родной страны. Вместе с Борисом они болеют за российскую сборную, а по утрам переписываются об экономике. Они оба — студенты, вечерами они обсуждают лучшие голы.



Борис Ларин: «Интересно показать Россию с другой стороны, кроме того, что о ней говорят по всем каналам. Мы должны презентовать себя, надо общаться».



Это раньше гости из Африки могли вызвать настороженность. Сейчас же сложно найти иностранца, который не отметил бы российское дружелюбие.



Мумин Юссуф: «Я давно в России, но сейчас люди стали очень добрые, любого человека спроси — он вам поможет».



Как передает корреспондент Светлана Андреева, известному французскому болельщику Клеману Томашевски в нашей стране не пришлось искать женщину. Она нашла его сама. Гид из Екатеринбурга Екатерина Олевская на первое рандеву пришла с петухом. Она знала, что француз в этом году не смог взять своего верного друга. С 1982 года он путешествовал по миру с домашней птицей по имени Бальтазор, так что нового петуха женщина купила на рынке за 750 рублей.



Екатерина Олевская: «Он расплакался, когда увидел этого петуха. Он рассказывал эту историю детям своим, друзьям».



Теперь они дружат. Хотя Клеман иногда и говорит, что влюбился в страну, борщ и, конечно, русских женщин.