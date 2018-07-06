    Забравшейся на Статую Свободы демонстрантке грозит до 1,5 лет тюрьмы

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    Забравшейся на Статую Свободы демонстрантке грозит до 1,5 лет тюрьмы

    Забравшейся на Статую Свободы демонстрантке грозит до 1,5 лет тюрьмы

    Власти Нью-Йорка предъявили обвинения участнице акции протеста, которая почти четыре часа просидела на Статуе Свободы.

    Как передает телеканал CNN, 44-летнюю Терезу Окоумоу обвиняют в незаконном проникновении на закрытую территорию,неповиновении стражам порядка, а также препятствовании работе правительственных учреждений. Женщине грозит по шесть месяцев тюрьмы по каждому из обвинений. Демонстрантка заявляет о своей невиновности.

    Напомним, Окоумоу участвовала в демонстрации против миграционной политики Вашингтона и за упразднение Иммиграционной и таможенной службы США. Она залезла на Статую Свободы и провела почти четыре часа на высоте 47 метров. Другие участники акции развернули большой плакат возле постамента статуи.

    смотретьПолиция Нью-Йорка арестовала демонстрантку, залезшую на Статую Свободы
    Полиция Нью-Йорка арестовала демонстрантку, залезшую на Статую Свободы
    Полицейские сначала пытались уговорить женщину спуститься, а потом сами поднялись наверх, закрепили на ее теле страховочные тросы и спустились вместе с ней.

    В общественной организации, которая организовала акцию протеста, сообщили, что акция не предполагала, чтобы кто-то забирался на Статую Свободы.

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