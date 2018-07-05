Полиция Нью-Йорка арестовала демонстрантку, залезшую на Статую Свободы

Женщину, которая почти 4 часа просидела на Статуе Свободы, взята под стражу.
Полиция арестовала участницу акции протеста, залезшую на Статую Свободы в Нью-Йорке. Женщина провела у ног статуи на высоте 47 метров четыре часа.
Женщина участвовала в демонстрации против миграционной политики Вашингтона и за упразднение Иммиграционной и таможенной службы США, которая в том числе отвечает за борьбу с нелегальной миграцией. Другие участники акции развернули большой плакат возле постамента статуи.
В связи с происшествием с острова были эвакуированы все туристы. Полицейские сначала пытались уговорить женщину спуститься, а затем сами поднялись к ней, закрепили на ее теле страховочные тросы и спустились с ней.
Ранее сообщалось, что полиция уже задержала семерых участников акции. В общественной организации, которая организовала акцию протеста, сообщили, что акция не предполагала, чтобы кто-то забирался на Статую Свободы.
Женщина участвовала в демонстрации против миграционной политики Вашингтона и за упразднение Иммиграционной и таможенной службы США, которая в том числе отвечает за борьбу с нелегальной миграцией. Другие участники акции развернули большой плакат возле постамента статуи.
В связи с происшествием с острова были эвакуированы все туристы. Полицейские сначала пытались уговорить женщину спуститься, а затем сами поднялись к ней, закрепили на ее теле страховочные тросы и спустились с ней.
Ранее сообщалось, что полиция уже задержала семерых участников акции. В общественной организации, которая организовала акцию протеста, сообщили, что акция не предполагала, чтобы кто-то забирался на Статую Свободы.
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