    Полиция Нью-Йорка арестовала демонстрантку, залезшую на Статую Свободы. США, митинги и протесты, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция Нью-Йорка арестовала демонстрантку, залезшую на Статую Свободы

    Полиция Нью-Йорка арестовала демонстрантку, залезшую на Статую Свободы

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    Полиция <nobr>Нью-Йорка</nobr> арестовала демонстрантку, залезшую на Статую Свободы

    Полиция Нью-Йорка арестовала демонстрантку, залезшую на Статую Свободы

    Полиция <nobr>Нью-Йорка</nobr> арестовала демонстрантку, залезшую на Статую Свободы

      Женщину, которая почти 4 часа просидела на Статуе Свободы, взята под стражу.

      Полиция арестовала участницу акции протеста, залезшую на Статую Свободы в Нью-Йорке. Женщина провела у ног статуи на высоте 47 метров четыре часа.

      смотретьПолиция Нью-Йорка пытается снять со Статуи Свободы участницу акции протеста
      Полиция Нью-Йорка пытается снять со Статуи Свободы участницу акции протеста
      Женщина участвовала в демонстрации против миграционной политики Вашингтона и за упразднение Иммиграционной и таможенной службы США, которая в том числе отвечает за борьбу с нелегальной миграцией. Другие участники акции развернули большой плакат возле постамента статуи.

      В связи с происшествием с острова были эвакуированы все туристы. Полицейские сначала пытались уговорить женщину спуститься, а затем сами поднялись к ней, закрепили на ее теле страховочные тросы и спустились с ней.

      Ранее сообщалось, что полиция уже задержала семерых участников акции. В общественной организации, которая организовала акцию протеста, сообщили, что акция не предполагала, чтобы кто-то забирался на Статую Свободы.

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