Полиция Нью-Йорка пытается снять со статуи Свободы участницу акции протеста

Участница акции за изменение миграционного законодательства в США забралась на Статую Свободы. С острова, на котором стоит памятник, уже эвакуировали туристов.
Участница акции протеста в День независимости США забралась на статую Свободы в Нью-Йорке. Женщина находится на основании самой статуи, выше 47-метрового постамента, она сидит на складках одежды статуи. Полиция привезла лестницу и сейчас пытается убедить женщину спуститься. В связи с происшествием с острова Свободы эвакуировали всех туристов.
Как сообщает телеканал CNN, на острове женщина участвовала в демонстрации против миграционной политики Вашингтона и за упразднение Иммиграционной и таможенной службы США, которая в том числе отвечает за борьбу с нелегальной миграцией и нарушениями авторских прав. Другие участники акции собрались возле постамента статуи. Полиция уже задержала семерых протестующих.
Как сообщает телеканал CNN, на острове женщина участвовала в демонстрации против миграционной политики Вашингтона и за упразднение Иммиграционной и таможенной службы США, которая в том числе отвечает за борьбу с нелегальной миграцией и нарушениями авторских прав. Другие участники акции собрались возле постамента статуи. Полиция уже задержала семерых протестующих.
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