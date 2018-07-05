    Полиция Нью-Йорка пытается снять со статуи Свободы участницу акции протеста. США, митинги и протесты, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция Нью-Йорка пытается снять со статуи Свободы участницу акции протеста

    Полиция Нью-Йорка пытается снять со статуи Свободы участницу акции протеста

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    • Фото: @sarah_eyebrows , @_Mikey_Cee / twitter.com
    Полиция <nobr>Нью-Йорка</nobr> пытается снять со статуи Свободы участницу акции протеста

    Полиция Нью-Йорка пытается снять со статуи Свободы участницу акции протеста

    Полиция <nobr>Нью-Йорка</nobr> пытается снять со статуи Свободы участницу акции протеста
    • Фото: @sarah_eyebrows , @_Mikey_Cee / twitter.com

      • Участница акции за изменение миграционного законодательства в США забралась на Статую Свободы. С острова, на котором стоит памятник, уже эвакуировали туристов.

      Участница акции протеста в День независимости США забралась на статую Свободы в Нью-Йорке. Женщина находится на основании самой статуи, выше 47-метрового постамента, она сидит на складках одежды статуи. Полиция привезла лестницу и сейчас пытается убедить женщину спуститься. В связи с происшествием с острова Свободы эвакуировали всех туристов.

      Как сообщает телеканал CNN, на острове женщина участвовала в демонстрации против миграционной политики Вашингтона и за упразднение Иммиграционной и таможенной службы США, которая в том числе отвечает за борьбу с нелегальной миграцией и нарушениями авторских прав. Другие участники акции собрались возле постамента статуи. Полиция уже задержала семерых протестующих.

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