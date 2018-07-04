Киев пригрозил России Барнаульскими и Мурманскими полками

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о готовности Киева зеркально ответить на решение о присвоении российским соединениям названий в честь украинских городов.
По словам Матиоса, на Украине могут появиться Бахчисарайские, Барнаульские и Мурманские полки.
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее».
Также Матиос в эфире телеканала «112 Украина» заявил о том, что украинцы всегда были «креативны на выдумку», и подчеркнул, что «эта выдумка всегда их спасала».
Так Матиос прокомментировал решение Владимира Путина присвоить нескольким подразделениям российской армии почетные названия в честь городов, где в годы Великой Отечественной отличились советские воины. Из 11 переименованных частей три получили названия, связанные с Украиной, — Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский полки.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. В частности, начальник украинского Генштаба Виктор Муженко назвал этот шаг сигналом того, что «Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме». А в Верховной раде обвинили Россию в «краже чужой истории» и даже названия страны.
Анатолий Матиос, главный военный прокурор Украины: «Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее».
Также Матиос в эфире телеканала «112 Украина» заявил о том, что украинцы всегда были «креативны на выдумку», и подчеркнул, что «эта выдумка всегда их спасала».
Так Матиос прокомментировал решение Владимира Путина присвоить нескольким подразделениям российской армии почетные названия в честь городов, где в годы Великой Отечественной отличились советские воины. Из 11 переименованных частей три получили названия, связанные с Украиной, — Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский полки.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. В частности, начальник украинского Генштаба Виктор Муженко назвал этот шаг сигналом того, что «Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме». А в Верховной раде обвинили Россию в «краже чужой истории» и даже названия страны.
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