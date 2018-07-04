Украинский депутат обвинил Россию в краже названия страны

Депутат Верховной рады Андрей Ильенко заявил, что Россия «ворует чужую историю».
По мнению украинского нардепа, было украдено даже само название страны. В эфире телеканала «112 Украина» Ильенко заявил, что Россия должна называться Московией.
Андрей Ильенко, депутат Верховной рады: «Россия крадет чужую историю — это факт. Начиная с самого названия „Россия“, которое она присвоила, потому что никогда она не называлась „Россией“. До Петра I она называлась „Московией“. Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская Империя».
Так украинский депутат прокомментировал переименование российских военных соединений в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной. Из 11 переименованных частей три получили названия, связанные с Украиной, — Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский полки.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Так, начальник украинского Генштаба Виктор Муженко назвал этот шаг «сигналом, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме». А представитель Радикальной партии Украины и вовсе предложил вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае «полномасштабного вторжения».
Андрей Ильенко, депутат Верховной рады: «Россия крадет чужую историю — это факт. Начиная с самого названия „Россия“, которое она присвоила, потому что никогда она не называлась „Россией“. До Петра I она называлась „Московией“. Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия. И с тех пор, как она украла наше название и нашу историю, и появилась Российская Империя».
Так украинский депутат прокомментировал переименование российских военных соединений в честь их предшественников, отличившихся в годы Великой Отечественной. Из 11 переименованных частей три получили названия, связанные с Украиной, — Львовский, Нежинский и Житомирско-Берлинский полки.
Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Киеве. Так, начальник украинского Генштаба Виктор Муженко назвал этот шаг «сигналом, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме». А представитель Радикальной партии Украины и вовсе предложил вызвать в Раду силовиков для отчета о возможных действиях в случае «полномасштабного вторжения».
Комментарии