Путин присвоил частям армии имена украинских и белорусских городов

Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования ряду частей российской армии.
Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации. В частности, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».
Отмечается, что украинские города включены в почетные наименования в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны. Так, почетное наименование «Житомирский» было присвоено 93-й танковой бригаде, на базе которой был создан 68-й полк, «в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир» еще в 1944 году. После распада СССР полк был расформирован, но в прошлом году воссоздан.
Помимо этого, некоторым частям были присвоены наименования с названиями белорусских городов — 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк, 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк. В наименование одного из полков входит название столицы Польши — 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк.
Также 400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почетное наименование «Трансильванский», 150-й мотострелковая дивизия — стала «Идрицко-Берлинской», а 144-й мотострелковая дивизии — «гвардейской Ельнинской».
Отмечается, что украинские города включены в почетные наименования в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны. Так, почетное наименование «Житомирский» было присвоено 93-й танковой бригаде, на базе которой был создан 68-й полк, «в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир» еще в 1944 году. После распада СССР полк был расформирован, но в прошлом году воссоздан.
Помимо этого, некоторым частям были присвоены наименования с названиями белорусских городов — 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк, 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк. В наименование одного из полков входит название столицы Польши — 381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк.
Также 400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено почетное наименование «Трансильванский», 150-й мотострелковая дивизия — стала «Идрицко-Берлинской», а 144-й мотострелковая дивизии — «гвардейской Ельнинской».
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