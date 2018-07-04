«Рынок вообще стоит»: в проблемах «Натали Турс» обвинили футбол

Многие российские граждане, рассчитывающие в ближайшее время отправиться на популярные пляжные курорты, сегодня узнали, что их путевки сгорели. В «Натали Турс» объявили об аннулировании всех оплаченных туров по крайней мере до конца сентября.
С начала «высокого сезона» закрылись уже две петербургские компании — «Матрёшка» и «Аврора». А сейчас лихорадит московских туроператоров, старейших на рынке. У DSBW Tours 27 лет стажа, у «Натали» — 25. Гендиректор этой компании не стал пускаться в бега, и сегодня вышел к журналистам с открытым забралом. Говорит, произошедшее и для него стало полной неожиданностью.
Владимир Воробьёв, глава «Натали Турс»: «Сегодня утром, придя на работу, я обнаружил, что больше 50% наших партнеров, испугавшись сложившейся ситуации, прислали нам аннуляции по обслуживанию».
Просчитались, переоценили якобы начавшийся подъем туристической отрасли не только в «Натали Турс». После майского роста продаж случился новый обвал.
Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ): «Две недели рынок вообще стоит. Потому что те, кто хотел уехать на период чемпионата мира по футболу, они уехали. Остальные смотрят футбол, который наше все, и всем ни до чего совершенно».
У «Натали Турс» проблемы начались 4 года назад, обстроились после краха «Трансаэро». В этом июне, когда выкупленные компанией чартеры стали летать полупустыми, закончились оборотные средства, нечем стало платить отелям.
Не секрет, что наш турбизнес живет по принципу «велосипеда» — все время на ходу. Занял, внес предоплату, состриг прибыль — отдал, остановился — упал. Первыми договор расторгли испанские компаньоны, а потом начались веерные отказы — Турция, Греция, Италия. Хозяин «Натали Турс» клянется рассчитаться со всеми, готов даже продать бизнес. Пока надеется на помощь Ростуризма и других участников рынка. Уговаривает клиентов не сдавать купленные авиабилеты. Отдых придется оплатить на месте повторно, компенсации уже обещаны.
Другой вариант — ждать, пока компания не оживет. Воробьёв называет срок — начало октября. Наконец, можно взять деньгами. Туроператор застрахован, выплаты могут тянутся очень долго, но они гарантированы законом, если компания признает себя банкротом, чего «Натали Турс» делать пока не хочет. Впрочем, жаль не только деньги, но и бесцельно прожитое лето.
Завтра руководители агентств, Ростуризм и «Турпомощь» встретятся с владельцами компании. Будут думать, где найти такой спасательный круг, который бы помог «Натали» выплыть, передает корреспондент НТВ Роман Соболь.
Владимир Воробьёв, глава «Натали Турс»: «Сегодня утром, придя на работу, я обнаружил, что больше 50% наших партнеров, испугавшись сложившейся ситуации, прислали нам аннуляции по обслуживанию».
Просчитались, переоценили якобы начавшийся подъем туристической отрасли не только в «Натали Турс». После майского роста продаж случился новый обвал.
Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ): «Две недели рынок вообще стоит. Потому что те, кто хотел уехать на период чемпионата мира по футболу, они уехали. Остальные смотрят футбол, который наше все, и всем ни до чего совершенно».
У «Натали Турс» проблемы начались 4 года назад, обстроились после краха «Трансаэро». В этом июне, когда выкупленные компанией чартеры стали летать полупустыми, закончились оборотные средства, нечем стало платить отелям.
Не секрет, что наш турбизнес живет по принципу «велосипеда» — все время на ходу. Занял, внес предоплату, состриг прибыль — отдал, остановился — упал. Первыми договор расторгли испанские компаньоны, а потом начались веерные отказы — Турция, Греция, Италия. Хозяин «Натали Турс» клянется рассчитаться со всеми, готов даже продать бизнес. Пока надеется на помощь Ростуризма и других участников рынка. Уговаривает клиентов не сдавать купленные авиабилеты. Отдых придется оплатить на месте повторно, компенсации уже обещаны.
Другой вариант — ждать, пока компания не оживет. Воробьёв называет срок — начало октября. Наконец, можно взять деньгами. Туроператор застрахован, выплаты могут тянутся очень долго, но они гарантированы законом, если компания признает себя банкротом, чего «Натали Турс» делать пока не хочет. Впрочем, жаль не только деньги, но и бесцельно прожитое лето.
Завтра руководители агентств, Ростуризм и «Турпомощь» встретятся с владельцами компании. Будут думать, где найти такой спасательный круг, который бы помог «Натали» выплыть, передает корреспондент НТВ Роман Соболь.
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