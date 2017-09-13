Суд признал банкротом авиакомпанию «Трансаэро»

Арбитражный суд
Санкт-Петербурга признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом и начал процедуру конкурсного производства.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом и открыл процедуру конкурсного производства сроком на полгода, передает ТАСС.
Авиакомпания объявила себя банкротом в 2015 году. Она оказалась не в состоянии обслуживать долги, составившие около 250 миллиардов рублей. Часть самолетов «Трансаэро» тогда выкупила группа «Аэрофлот», туда же перешли и более 2 тысяч сотрудников обанкротившейся авиакомпании.
Авиакомпания объявила себя банкротом в 2015 году. Она оказалась не в состоянии обслуживать долги, составившие около 250 миллиардов рублей. Часть самолетов «Трансаэро» тогда выкупила группа «Аэрофлот», туда же перешли и более 2 тысяч сотрудников обанкротившейся авиакомпании.
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