Сорванный отпуск: клиенты «Натали Турс» могут требовать от компании компенсаций

Тысячи россиян, которые собирались
вот-вот отправиться в отпуск, могут остаться без отдыха. Компания «Натали Турс», которая является одним из крупнейших операторов, объявила, что больше не может отправлять туристов за рубеж и вынуждена аннулировать путевки.
Как заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, накануне руководство управляющей компании одной из агентских сетей встретилось с главой «Натали Турс» Владимиром Воробьёвым.
Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ): «Стороны договорились, что в ближайшее время управляющая компания направит туроператору реестр проблемных заявок для получения возвратов. Воробьёв подтвердил свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировал, что на сегодняшний день сроки возврата обозначить невозможно».
Тюрина сообщила, что общее число клиентов, которые не смогут воспользоваться оплаченными турами в июле, по данным главы «Натали Турс», достигает полутора тысяч.
Ирина Тюрина: «Об остановке деятельности компания не объявляет, это значит, что не могут включиться механизмы компенсации туристам, которые не улетели или вынуждены были повторно платить за свое проживание в отелях в разных странах. Соответственно, вот это подвешенное состояние оно остается».
Глава Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что клиентам «Натали Турс» следует обращаться за компенсациями к туроператору.
Александр Осауленко, директор ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»: «После информации об аннуляциях всех подтвержденных туров „Натали Турс“ клиентам следует обращаться за компенсациями в компанию, поскольку она не снимает с себя обязательства по их выплатам. Мы много сгущаем краски, туроператор не объявлял о прекращении деятельности, не обращался в „Турпомощь“, следовательно, он рассчитывает выполнить свои обязательства».
Как заявил глава «Турпомощи», в группу компаний «Натали Турс» входят три оператора, у каждого из них финансовые гарантии на 50 миллионов рублей. По словам Осауленко, этих средств будет достаточно для вывоза туристов и выплаты компенсаций.
О проблемах у «Натали Турс» стало известно в конце прошлой недели. «Дочка» оператора «Панама тур» прекратила рейсы по самым популярным направлениям — в Барселону, Неаполь, Анталью и еще несколько городов.
Гендиректор компании Владимир Воробьёв в эфире радио «Эхо Москвы» заявил, что партнеры отключают туроператора от обслуживания из-за того, что «Натали Турс» временно не может выполнить перед ними обязательства. Сегодня после оперативного совещания компания определит свои дальнейшие действия. В Ростуризме и Российском союзе туриндустрии подчеркнули, за ситуацией с «Натали Турс» следят.
Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ): «Стороны договорились, что в ближайшее время управляющая компания направит туроператору реестр проблемных заявок для получения возвратов. Воробьёв подтвердил свое желание возместить средства по забронированным турам, но констатировал, что на сегодняшний день сроки возврата обозначить невозможно».
Тюрина сообщила, что общее число клиентов, которые не смогут воспользоваться оплаченными турами в июле, по данным главы «Натали Турс», достигает полутора тысяч.
Ирина Тюрина: «Об остановке деятельности компания не объявляет, это значит, что не могут включиться механизмы компенсации туристам, которые не улетели или вынуждены были повторно платить за свое проживание в отелях в разных странах. Соответственно, вот это подвешенное состояние оно остается».
Глава Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал, что клиентам «Натали Турс» следует обращаться за компенсациями к туроператору.
Александр Осауленко, директор ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь»: «После информации об аннуляциях всех подтвержденных туров „Натали Турс“ клиентам следует обращаться за компенсациями в компанию, поскольку она не снимает с себя обязательства по их выплатам. Мы много сгущаем краски, туроператор не объявлял о прекращении деятельности, не обращался в „Турпомощь“, следовательно, он рассчитывает выполнить свои обязательства».
Как заявил глава «Турпомощи», в группу компаний «Натали Турс» входят три оператора, у каждого из них финансовые гарантии на 50 миллионов рублей. По словам Осауленко, этих средств будет достаточно для вывоза туристов и выплаты компенсаций.
О проблемах у «Натали Турс» стало известно в конце прошлой недели. «Дочка» оператора «Панама тур» прекратила рейсы по самым популярным направлениям — в Барселону, Неаполь, Анталью и еще несколько городов.
Гендиректор компании Владимир Воробьёв в эфире радио «Эхо Москвы» заявил, что партнеры отключают туроператора от обслуживания из-за того, что «Натали Турс» временно не может выполнить перед ними обязательства. Сегодня после оперативного совещания компания определит свои дальнейшие действия. В Ростуризме и Российском союзе туриндустрии подчеркнули, за ситуацией с «Натали Турс» следят.
Комментарии