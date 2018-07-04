«Натали Турс» аннулирует все оплаченные туры

Туристическая компания аннулирует забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами.
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Об этом сообщил «Эху Москвы» генеральный директор «Натали Турс» Владимир Воробьёв.
Владимир Воробьёв: «Из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают „Натали Турс“ от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг».
Что делать дальше, в компании решат сегодня.
Владимир Воробьёв: «Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше».
На прошлой неделе стало известно, что «Натали Турс» отменяет чартерные программы на популярных туристических направлениях (Испания, Италия, Греция и Турция). Это объясняли «общей ситуацией на рынке» и падением спроса.
Минувшей зимой турагенты объявили бойкот туроператору, заблокировав продажи всех продуктов компании и убрав их из поисковиков. Это случилось после того, как «Натали турс» начала делать скидку в 10% для бронирующих тур самостоятельно на ее сайте, что сделало невыгодным работу агентов с путевками «Натали турс».
Владимир Воробьёв: «Из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами, и они веерно отключают „Натали Турс“ от обслуживания. Мы не видим иного развития событий, как приступить к аннуляции уже подтвержденных нами услуг».
Что делать дальше, в компании решат сегодня.
Владимир Воробьёв: «Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами, поэтому вынуждены аннулировать туристические поездки. В течение дня мы примем решение, какие действия будем предпринимать дальше».
На прошлой неделе стало известно, что «Натали Турс» отменяет чартерные программы на популярных туристических направлениях (Испания, Италия, Греция и Турция). Это объясняли «общей ситуацией на рынке» и падением спроса.
Минувшей зимой турагенты объявили бойкот туроператору, заблокировав продажи всех продуктов компании и убрав их из поисковиков. Это случилось после того, как «Натали турс» начала делать скидку в 10% для бронирующих тур самостоятельно на ее сайте, что сделало невыгодным работу агентов с путевками «Натали турс».
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