«Натали турс» отменяет чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию

Компания «Натали Турс» сообщила, что с 30 июня отменяет некоторые чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Причина — их низкая рентабельность.

В руководстве туроператора эти проблемы связали с общей ситуацией на рынке и отметили, что с повышением цен на топливо финансовые затруднения не связаны. При этом программы регулярных перевозок будут выполняться в обычном режиме, подчеркнули в компании.



В свою очередь «Панорама тур», которая является юридическим лицом «Натали турс», намерена вернуть клиентам деньги по всем отмененным турам.