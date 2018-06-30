    «Натали турс» отменяет чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. туризм и путешествия, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Натали турс» отменяет чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию

    «Натали турс» отменяет чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию

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    «Натали турс» отменяет чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию

    «Натали турс» отменяет чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию

      Компания «Натали Турс» сообщила, что с 30 июня отменяет некоторые чартерные программы в Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Причина — их низкая рентабельность.

      В руководстве туроператора эти проблемы связали с общей ситуацией на рынке и отметили, что с повышением цен на топливо финансовые затруднения не связаны. При этом программы регулярных перевозок будут выполняться в обычном режиме, подчеркнули в компании.

      В свою очередь «Панорама тур», которая является юридическим лицом «Натали турс», намерена вернуть клиентам деньги по всем отмененным турам.

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