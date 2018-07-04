Аршавин назвал самыми низкими шансы сборной России на ЧМ-2018

Андрей Аршавин поделился своими ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира, в котором встретятся сборные России и Хорватии.
Нападающий алматинского «Кайрата» заявил, что сейчас у сборной России самые низкие шансы на итоговый успех среди оставшихся участников ЧМ-2018. Однако заранее списывать россиян со счетов не стоит, ведь, по словам Аршавина, сейчас «возможно все».
Андрей Аршавин: «Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия — очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании».
Также герой Евро-2008 отметил, что помочь сборной России могут дисциплина, хорошая физическая готовности и сумасшедшая поддержка болельщиков. Кроме того, Аршавин обратил внимание на то, что за сборную играет Игорь Акинфеев, который «является лучшим вратарем России за последние 20 лет».
Футболист признался, что хотел бы, чтобы Кубок мира завоевала сборная Бразилии или России, передает Zakon.kz.
Напомним, в минувшие выходные, 1 июля, сборная России победила команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное время встречи закончилось вничью (1:1), а в серии 11-метровых ударов россияне оказались сильнее. Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Хорватии. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
Андрей Аршавин: «Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия — очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании».
Также герой Евро-2008 отметил, что помочь сборной России могут дисциплина, хорошая физическая готовности и сумасшедшая поддержка болельщиков. Кроме того, Аршавин обратил внимание на то, что за сборную играет Игорь Акинфеев, который «является лучшим вратарем России за последние 20 лет».
Футболист признался, что хотел бы, чтобы Кубок мира завоевала сборная Бразилии или России, передает Zakon.kz.
Напомним, в минувшие выходные, 1 июля, сборная России победила команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное время встречи закончилось вничью (1:1), а в серии 11-метровых ударов россияне оказались сильнее. Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова станет команда Хорватии. Матч состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
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