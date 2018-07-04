Определились все пары четвертьфинала ЧМ по футболу

Во вторник стала известна последняя пара команд, прошедших в четвертьфинал чемпионата мира в России.
Сборная Англии во вторник вечером обыграла команду Колумбии, став последней участницей четвертьфинала чемпионата мира по футболу. За выход в полуфинал сборная Англии поборется с командой Швеции, матч пройдет 7 июля в Самаре. Накануне, 6 июля, пройдут еще две игры четвертьфинала: в Нижнем Новгороде встретятся команды Уругвая и Франции, а в Казани — сборные Бельгии и Бразилии.
7 июля в 21:00 в Сочи сыграют сборные России и Хорватии. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию. Напомним, Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу впервые, выиграв у Испании. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались россияне (4:3).
В полуфинале в Санкт-Петербурге встретятся победители матчей Уругвай — Франция и Бельгия — Бразилия. Матч между победителями игр Россия — Хорватия и Швеция — Англия пройдет в Москве.
7 июля в 21:00 в Сочи сыграют сборные России и Хорватии. НТВ.Ru будет вести текстовую трансляцию. Напомним, Россия вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу впервые, выиграв у Испании. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались россияне (4:3).
В полуфинале в Санкт-Петербурге встретятся победители матчей Уругвай — Франция и Бельгия — Бразилия. Матч между победителями игр Россия — Хорватия и Швеция — Англия пройдет в Москве.
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