    Англия вышла в четвертьфинал ЧМ, одолев Колумбию по пенальти

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    Англия вышла в четвертьфинал ЧМ, одолев Колумбию по пенальти

    Англия вышла в четвертьфинал ЧМ, одолев Колумбию по пенальти

    Англия вышла в четвертьфинал ЧМ, одолев Колумбию по пенальти
  • Фото: Tim Goode / ТАСС

    • Сборная Англии переиграла команду Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира.

    Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Англии после серии пенальти.

    Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Автором первого гола стал англичанин Гарри Кейн. Сборная Колумбии сравняла счет перед самым концом 2-го тайма: гол забил Йерри Мина.

    В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии сыграет с командой Швеции. Матч пройдет в Самаре.

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