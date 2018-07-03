Англия вышла в четвертьфинал ЧМ, одолев Колумбию по пенальти

Сборная Англии переиграла команду Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира.
Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Англии после серии пенальти.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Автором первого гола стал англичанин Гарри Кейн. Сборная Колумбии сравняла счет перед самым концом 2-го тайма: гол забил Йерри Мина.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии сыграет с командой Швеции. Матч пройдет в Самаре.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Автором первого гола стал англичанин Гарри Кейн. Сборная Колумбии сравняла счет перед самым концом 2-го тайма: гол забил Йерри Мина.
В четвертьфинале чемпионата мира сборная Англии сыграет с командой Швеции. Матч пройдет в Самаре.
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