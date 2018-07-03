Швеция взяла верх над Швейцарией и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Сборная Швеции с минимальным счетом переиграла команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира.

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Швеция

Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу скандинавской команды.



Автором единственного гола стал Эмиль Форсберг. Полузащитник на 66-й минуте отправил мяч в ворота Яна Зоммера.



А в самом конце матча Михаэль Ланг сорвал атаку шведов и был удален с поля. При этом сначала арбитр назначил пенальти, однако после просмотра видеоповтора свое решение он поменял. Опасный штрафной шведы не реализовали.



В следующем раунде сборной Швеции предстоит играть с Англией или Колумбией. Матч между этими командами пройдет позднее сегодня в Москве.