    Швеция взяла верх над Швейцарией и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Швеция взяла верх над Швейцарией и вышла в четвертьфинал <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Швеция взяла верх над Швейцарией и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

    Швеция взяла верх над Швейцарией и вышла в четвертьфинал <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Сборная Швеции с минимальным счетом переиграла команду Швейцарии в 1/8 финала чемпионата мира.

    Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу скандинавской команды.

    Автором единственного гола стал Эмиль Форсберг. Полузащитник на 66-й минуте отправил мяч в ворота Яна Зоммера.

    А в самом конце матча Михаэль Ланг сорвал атаку шведов и был удален с поля. При этом сначала арбитр назначил пенальти, однако после просмотра видеоповтора свое решение он поменял. Опасный штрафной шведы не реализовали.

    В следующем раунде сборной Швеции предстоит играть с Англией или Колумбией. Матч между этими командами пройдет позднее сегодня в Москве.

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