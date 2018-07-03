«Написать новую историю»: Акинфеев рассказал о задаче сборной на ЧМ-2018

Игорь Акинфеев заявил, что российские футболисты рассчитывают «написать новую историю» на чемпионате мира.
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Капитан национальной команды отметил, что сборная показала отличную игру в матче с Испанией, но это уже история. Теперь надо готовиться к новым встречам.
Также вратарь высоко оценил уровень организации чемпионата мира, подчеркнув, что не видел «такой сплоченности» на других турнирах.
Игорь Акинфеев: «Мы сделали праздник в тот вечер, но это уже история. Теперь наша задача — написать новую историю. Россия доказала делом, что умеет организовывать такой турнир. Этот чемпионат — один из самых ярких. Я побывал на чемпионате мира в Бразилии и чемпионатах Европы и нигде такой сплоченности не видел».
Кроме того, вратарь признался, что команда не тренировала пенальти, так как надеялась на победу над Испанией в основное время, и прокомментировал появившееся в Twitter видео, на котором нападающий Артём Дзюба на тренировке встал в ворота и отбил удар с пенальти, передает ТАСС.
Игорь Акинфеев: «Не сказал бы, что твит шуточный. Артём в порядке не только в воротах, он вообще в большом порядке».
Напомним, в воскресенье, 1 июля, сборная России победила команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее. Игорь Акинфеев стал одним из главных героев матча, отразив два удара с «точки».
Также вратарь высоко оценил уровень организации чемпионата мира, подчеркнув, что не видел «такой сплоченности» на других турнирах.
Игорь Акинфеев: «Мы сделали праздник в тот вечер, но это уже история. Теперь наша задача — написать новую историю. Россия доказала делом, что умеет организовывать такой турнир. Этот чемпионат — один из самых ярких. Я побывал на чемпионате мира в Бразилии и чемпионатах Европы и нигде такой сплоченности не видел».
Кроме того, вратарь признался, что команда не тренировала пенальти, так как надеялась на победу над Испанией в основное время, и прокомментировал появившееся в Twitter видео, на котором нападающий Артём Дзюба на тренировке встал в ворота и отбил удар с пенальти, передает ТАСС.
Игорь Акинфеев: «Не сказал бы, что твит шуточный. Артём в порядке не только в воротах, он вообще в большом порядке».
Напомним, в воскресенье, 1 июля, сборная России победила команду Испании и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Основное время встречи закончилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее. Игорь Акинфеев стал одним из главных героев матча, отразив два удара с «точки».
🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.
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