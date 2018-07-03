Меркель и Зеехофер нашли выход из миграционного тупика

Власти Австрии готовятся принять национальные меры по защите страны от нелегалов вслед за Германией, которая объявила о строительстве специальных центров для депортации мигрантов на границе Австрии и ФРГ. Благодаря этому решению Берлину удалось избежать распада правящей коалиции. Меркель и министр внутренних дел Зеехофер объявили, что нашли выход из внутриполитического кризиса и договорились по вопросам миграции. Канцлер пошла на очередной компромисс, а глава МВД остался на посту.
Эти 15 дней были одними из самых сложных для канцлера. В стране произошел небывалый правительственный кризис, который мог привести к распаду правящей коалиции. Звучали постоянные ультиматумы и угрозы, причем от союзников.
Сначала глава МВД Хорст Зеехофер требовал во что бы то ни стало за две недели решить проблему с мигрантами. Меркель впервые за много лет проявила мягкость. С саммита ЕС она вернулась с готовым предложением, но главе МВД оно не пришлось по душе, так что Зеехофер пригрозил собственной отставкой. На этот раз у Меркель было всего три дня. Фотографии, которые за это время просочились в СМИ не внушали надежды. На них была изображена недовольная и расстроенная канцлер. Накануне вечером Меркель и Зеерхоферу все же удалось перейти от конфронтации к компромиссам.
Хорст Зеехофер, глава МВД Германии: «Я рад, что мы достигли соглашения. Это показывает, что свои позиции нужно отстаивать. Наше соглашение является устойчивым и продолжительным. Это четкое соглашение соответствует моим убеждениям и позволяет мне продолжать руководить Министерством внутренних дел Германии».
Как передает корреспондент Светлана Андреева, пока деталей договоренностей нет, но, судя по всему, Меркель снова удалось прогнуть свою линию. После саммита ЕС она предложила создавать специальные центры для мигрантов. Зеехофер требовал от канцлера немедленно ввести пограничный контроль для просителей убежища. В итоге канцлер кардинально не отошла от своей позиции.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы будем строить транзитные центры в Германии, будем депортировать мигрантов в страны, откуда они приезжают, с согласия этих стран. Именно так мы сохраняем дух партнерства в рамках Евросоюза и одновременно ориентируемся и организуем вторичную миграцию. Для меня это очень важно, всегда было очень важно. Я думаю, что сегодня, после нескольких дней сложных переговоров, мы достигли выгодного компромисса».
И хотя Меркель удалось избежать главного — распада коалиции, критика теперь сыплется на нее откуда не ждали. Немецкое издание Der Spiegel выходит с заголовком «Только на первый взгляд все хорошо». Таблоид Bild задается вопросом: заблокируют ли решение социал-демократы? Сами же младшие партнеры по коалиции — партия СПД — пока, правда, аккуратны в формулировках.
Андреа Налес, председатель Cоциал-демократической партии Германии: «Мы вернулись к предметной работе, которую мы, к сожалению, забросили в последние недели. Мы затронули только тему миграции. Есть еще много вопросов, которые нужно прояснить, поэтому нам понадобится некоторое время, необходимое для принятия решения».
На вопрос журналиста о том, ладят ли Меркель с Зеехофером и какое они производят впечатление, Налес отвечать не стал.
Андреа Налес: «Знаете, я совершенно не хочу отвечать на подобные вопросы. Слава богу, мы вернулись к вопросам, которые действительно представляют важность, реальные вопросы».
Оба поста сохранит за собой и Зеехофер. Теперь главное, чтобы стратегию ультиматумов не перенял кто-то еще в правительстве и уже от остальных партий не последовало угроз.
Сначала глава МВД Хорст Зеехофер требовал во что бы то ни стало за две недели решить проблему с мигрантами. Меркель впервые за много лет проявила мягкость. С саммита ЕС она вернулась с готовым предложением, но главе МВД оно не пришлось по душе, так что Зеехофер пригрозил собственной отставкой. На этот раз у Меркель было всего три дня. Фотографии, которые за это время просочились в СМИ не внушали надежды. На них была изображена недовольная и расстроенная канцлер. Накануне вечером Меркель и Зеерхоферу все же удалось перейти от конфронтации к компромиссам.
Хорст Зеехофер, глава МВД Германии: «Я рад, что мы достигли соглашения. Это показывает, что свои позиции нужно отстаивать. Наше соглашение является устойчивым и продолжительным. Это четкое соглашение соответствует моим убеждениям и позволяет мне продолжать руководить Министерством внутренних дел Германии».
Как передает корреспондент Светлана Андреева, пока деталей договоренностей нет, но, судя по всему, Меркель снова удалось прогнуть свою линию. После саммита ЕС она предложила создавать специальные центры для мигрантов. Зеехофер требовал от канцлера немедленно ввести пограничный контроль для просителей убежища. В итоге канцлер кардинально не отошла от своей позиции.
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Мы будем строить транзитные центры в Германии, будем депортировать мигрантов в страны, откуда они приезжают, с согласия этих стран. Именно так мы сохраняем дух партнерства в рамках Евросоюза и одновременно ориентируемся и организуем вторичную миграцию. Для меня это очень важно, всегда было очень важно. Я думаю, что сегодня, после нескольких дней сложных переговоров, мы достигли выгодного компромисса».
И хотя Меркель удалось избежать главного — распада коалиции, критика теперь сыплется на нее откуда не ждали. Немецкое издание Der Spiegel выходит с заголовком «Только на первый взгляд все хорошо». Таблоид Bild задается вопросом: заблокируют ли решение социал-демократы? Сами же младшие партнеры по коалиции — партия СПД — пока, правда, аккуратны в формулировках.
Андреа Налес, председатель Cоциал-демократической партии Германии: «Мы вернулись к предметной работе, которую мы, к сожалению, забросили в последние недели. Мы затронули только тему миграции. Есть еще много вопросов, которые нужно прояснить, поэтому нам понадобится некоторое время, необходимое для принятия решения».
На вопрос журналиста о том, ладят ли Меркель с Зеехофером и какое они производят впечатление, Налес отвечать не стал.
Андреа Налес: «Знаете, я совершенно не хочу отвечать на подобные вопросы. Слава богу, мы вернулись к вопросам, которые действительно представляют важность, реальные вопросы».
Оба поста сохранит за собой и Зеехофер. Теперь главное, чтобы стратегию ультиматумов не перенял кто-то еще в правительстве и уже от остальных партий не последовало угроз.
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