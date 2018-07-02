Глава МВД Германии намерен уйти в отставку из-за беженцев

В Германии из-за споров вокруг миграционных законов начинается новый виток правительственного кризиса.

242 Германия

Меркель

мигранты

Партнер Ангелы Меркель по коалиции Хорст Зеехофер, возглавляющий МВД и Христианско-социальный союз, заявил о готовности уйти с обоих постов. Причина конфликта все та же — миграционная политика.



Зеехофер разработал генеральный план решения этой проблемы, который предусматривает, в частности, запрет на въезд для беженцев без документов и лиц, которым ранее было отказано в предоставлении убежища. Меркель не поддержала это предложение, считая, что оно противоречит общеевропейским нормам.



Хорст Зеехофер, глава МВД Германии: «Я сказал, что освобожу обе должности в ближайшие три дня. И что мы сделаем еще один промежуточный шаг навстречу ХДС. Все остальное мы решим после переговоров».



По оценкам немецких политологов, если на предстоящих переговорах партия Меркель не пойдет на уступки своему давнему партнеру, все может закончиться развалом правящей коалиции.