    Глава МВД Германии договорился с Меркель об изменении миграционной политики

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    Глава МВД Германии договорился с Меркель об изменении миграционной политики

    Глава МВД Германии договорился с Меркель об изменении миграционной политики

    Глава МВД Германии договорился с Меркель об изменении миграционной политики
  • Фото: Associated Press © 2018, Markus Schreiber

    • Немецким политикам удалось достичь договоренности по вопросу миграционного кризиса.

    Представители правящей коалиции ФРГ — Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — договорились о мерах по урегулированию миграционного кризиса в германии. Об этом сообщил глава ХСС и министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер. Он также сообщил, что, поскольку соглашение достигнуто, он готов остаться на посту министра, передает РИА Новости.

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    Напомним, ранее Зеехофер заявил, что готов освободить обе должности, если решение не будет найдено. Зеехофер разработал генеральный план решения этой проблемы, который предусматривает, в частности, запрет на въезд для беженцев без документов и лиц, которым ранее было отказано в предоставлении убежища. Меркель не поддержала это предложение, считая, что оно противоречит общеевропейским нормам.

    Как сообщает телеканал ZDF, новая договоренность касается так называемой «вторичной миграции» и предполагает, что зарегистрированные в других государствах ЕС мигранты будут располагаться в специальных транзитных центрах, из которых их будут высылать из Германии в эти страны. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает это решение: по ее словам, это «именно то, что было ей важно».

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