Глава МВД Германии договорился с Меркель об изменении миграционной политики

Немецким политикам удалось достичь договоренности по вопросу миграционного кризиса.
Представители правящей коалиции ФРГ — Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — договорились о мерах по урегулированию миграционного кризиса в германии. Об этом сообщил глава ХСС и министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер. Он также сообщил, что, поскольку соглашение достигнуто, он готов остаться на посту министра, передает РИА Новости.
Напомним, ранее Зеехофер заявил, что готов освободить обе должности, если решение не будет найдено. Зеехофер разработал генеральный план решения этой проблемы, который предусматривает, в частности, запрет на въезд для беженцев без документов и лиц, которым ранее было отказано в предоставлении убежища. Меркель не поддержала это предложение, считая, что оно противоречит общеевропейским нормам.
Как сообщает телеканал ZDF, новая договоренность касается так называемой «вторичной миграции» и предполагает, что зарегистрированные в других государствах ЕС мигранты будут располагаться в специальных транзитных центрах, из которых их будут высылать из Германии в эти страны. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает это решение: по ее словам, это «именно то, что было ей важно».
Напомним, ранее Зеехофер заявил, что готов освободить обе должности, если решение не будет найдено. Зеехофер разработал генеральный план решения этой проблемы, который предусматривает, в частности, запрет на въезд для беженцев без документов и лиц, которым ранее было отказано в предоставлении убежища. Меркель не поддержала это предложение, считая, что оно противоречит общеевропейским нормам.
Как сообщает телеканал ZDF, новая договоренность касается так называемой «вторичной миграции» и предполагает, что зарегистрированные в других государствах ЕС мигранты будут располагаться в специальных транзитных центрах, из которых их будут высылать из Германии в эти страны. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает это решение: по ее словам, это «именно то, что было ей важно».
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