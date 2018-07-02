    Важно иметь хорошие отношения: американский сенатор прибыл в Петербург. Полтавченко, США, Санкт-Петербург, Смольный, визиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВажно иметь хорошие отношения: американский сенатор прибыл в Петербург

    Важно иметь хорошие отношения: американский сенатор прибыл в Петербург

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    Важно иметь хорошие отношения: американский сенатор прибыл в Петербург

    Важно иметь хорошие отношения: американский сенатор прибыл в Петербург

      Сегодня губернатор Петербурга в Смольном принял делегацию американских конгрессменов во главе с Ричардом Шелби — сенатором от штата Алабама.

      Во время рукопожатия Шелби рассказал, что впервые побывал в Северной столице еще в 1979 году. Георгий Полтавченко отметил в ответ, что у сенатора «большой стаж знакомства с городом».

      Эта встреча предваряет переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. И, конечно, главная ее цель — наладить отношения между двумя странами.

      Губернатор Петербурга упомянул, что на прошедшем в городе международном экономическом форуме именно американская делегация была самой многочисленной. В свою очередь Санкт-Петербург поддерживает активные торгово-экономические связи с США.

      Внешнеторговый оборот составляет порядка 2 млрд долларов. Но в последние годы наблюдается снижение, связанное с антироссийскими санкциями.

      Ричард Шелби, председатель Комитета Сената США по ассигнованиям: «Я думаю, нам важно иметь очень хорошие отношения с Россией. Разумеется, президент Трамп думает так же. Мы всегда будем конкурентами, потому что мы две большие страны. Но нам необязательно быть противниками».

      Губернатор Петербурга упомянул, что количество американских туристов, приезжающих в Петербург, каждый год увеличивается. Также 39 студентов из США выбрали город на Неве для получения высшего образования.

      Георгий Полтавченко порекомендовал сенаторам не ограничиваться только деловой частью визита, а еще успеть погулять по Петербургу, который три года получает туристического «Оскара».

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