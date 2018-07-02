Важно иметь хорошие отношения: американский сенатор прибыл в Петербург

Сегодня губернатор Петербурга в Смольном принял делегацию американских конгрессменов во главе с Ричардом Шелби — сенатором от штата Алабама.
Во время рукопожатия Шелби рассказал, что впервые побывал в Северной столице еще в 1979 году. Георгий Полтавченко отметил в ответ, что у сенатора «большой стаж знакомства с городом».
Эта встреча предваряет переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. И, конечно, главная ее цель — наладить отношения между двумя странами.
Губернатор Петербурга упомянул, что на прошедшем в городе международном экономическом форуме именно американская делегация была самой многочисленной. В свою очередь Санкт-Петербург поддерживает активные торгово-экономические связи с США.
Внешнеторговый оборот составляет порядка 2 млрд долларов. Но в последние годы наблюдается снижение, связанное с антироссийскими санкциями.
Ричард Шелби, председатель Комитета Сената США по ассигнованиям: «Я думаю, нам важно иметь очень хорошие отношения с Россией. Разумеется, президент Трамп думает так же. Мы всегда будем конкурентами, потому что мы две большие страны. Но нам необязательно быть противниками».
Губернатор Петербурга упомянул, что количество американских туристов, приезжающих в Петербург, каждый год увеличивается. Также 39 студентов из США выбрали город на Неве для получения высшего образования.
Георгий Полтавченко порекомендовал сенаторам не ограничиваться только деловой частью визита, а еще успеть погулять по Петербургу, который три года получает туристического «Оскара».
Эта встреча предваряет переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. И, конечно, главная ее цель — наладить отношения между двумя странами.
Губернатор Петербурга упомянул, что на прошедшем в городе международном экономическом форуме именно американская делегация была самой многочисленной. В свою очередь Санкт-Петербург поддерживает активные торгово-экономические связи с США.
Внешнеторговый оборот составляет порядка 2 млрд долларов. Но в последние годы наблюдается снижение, связанное с антироссийскими санкциями.
Ричард Шелби, председатель Комитета Сената США по ассигнованиям: «Я думаю, нам важно иметь очень хорошие отношения с Россией. Разумеется, президент Трамп думает так же. Мы всегда будем конкурентами, потому что мы две большие страны. Но нам необязательно быть противниками».
Губернатор Петербурга упомянул, что количество американских туристов, приезжающих в Петербург, каждый год увеличивается. Также 39 студентов из США выбрали город на Неве для получения высшего образования.
Георгий Полтавченко порекомендовал сенаторам не ограничиваться только деловой частью визита, а еще успеть погулять по Петербургу, который три года получает туристического «Оскара».
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