Путин и Трамп встретятся в Хельсинки — их команды ставят на то, что этот город всегда был богат на договоренности между Москвой и Вашингтоном. Но НАТО и ЕС как раз боятся, что президенты договорятся.
Искусство заключать сделки — искусство их продавать. Чем ближе встреча Трампа и Путина, тем провокационнее ее анонсы. План Трампа — сознательно играть на обострение, и вот он, по сообщениям Bloomberg, не исключает признания Крыма российским. Так и сказал репортерам в самолете: «Мы посмотрим».
Шума от предстоящего саммита могло быть чуточку меньше, а одобрения больше, если бы Трамп, к примеру, пообещал поставить ребром вопрос о российском вмешательстве в выборы, но он еще раз сообщил, что Россия никуда не вмешивалась, и окончательно вывел из себя всех несогласных.
Ральф Петерс, подполковник в отставке, военный аналитик: «Три американских президента подряд воображали, что они смогут поладить с Владимиром Путиным и работать во благо обеих стран и всего мира, но Путин слопал каждого из них. И сейчас он пожирает Трампа. Русский медведь, шутя, сожрал невинное дитя».
В ход идут все фейковые новости последних трех лет — от русских хакеров до сговора Трампа с русскими. Ведущий RT Калеб Мопин наблюдал за прошлой встречей Трампа и Путина в Гамбурге — тогда ее в Америке тоже приветствовали не все, но такого гула неодобрения как сейчас — не было.
Калеб Мопин, ведущий RT: «Никогда прежде во встрече американского и российского президентов американская пресса не видела столько скандалов, интриг, спекуляций и злобы. В правящей верхушке Соединённых Штатов есть определенные круги, которые нацелены именно на конфронтацию с Россией, так как они боятся, что каким-то образом могут потерять свои позиции и влияние по результатам этой встречи».
Трамп, автор главной в своей жизни книги — «Искусство заключать сделки», уже из принципа должен был стремиться встретиться с Путиным и договориться. Ведь эти схемы, планы, обсуждения и торг — вся его жизнь, а все вокруг против и постоянно сомневаются в целесообразности постройки — новой ли башни, или отношений с главой государства.
Калеб Мопин, ведущий RT: «Дональд Трамп хочет прослыть отличным и результативным переговорщиком. Встретился с мировыми лидерами, порешал вопросы, подписал соглашения, сделки. Если Трампу удастся в конечном счете договориться с Россией с выгодой для США и остаться при этом в хороших отношениях, пожав руки, Трамп будет рассматривать это как собственную победу».
Но победа — она не только про сам диалог с Москвой, она в целом про всю политическую повестку Трампа.
Подробности — в видеоматериале репортера НТВ Антона Пономарёва.
Шума от предстоящего саммита могло быть чуточку меньше, а одобрения больше, если бы Трамп, к примеру, пообещал поставить ребром вопрос о российском вмешательстве в выборы, но он еще раз сообщил, что Россия никуда не вмешивалась, и окончательно вывел из себя всех несогласных.
Ральф Петерс, подполковник в отставке, военный аналитик: «Три американских президента подряд воображали, что они смогут поладить с Владимиром Путиным и работать во благо обеих стран и всего мира, но Путин слопал каждого из них. И сейчас он пожирает Трампа. Русский медведь, шутя, сожрал невинное дитя».
В ход идут все фейковые новости последних трех лет — от русских хакеров до сговора Трампа с русскими. Ведущий RT Калеб Мопин наблюдал за прошлой встречей Трампа и Путина в Гамбурге — тогда ее в Америке тоже приветствовали не все, но такого гула неодобрения как сейчас — не было.
Калеб Мопин, ведущий RT: «Никогда прежде во встрече американского и российского президентов американская пресса не видела столько скандалов, интриг, спекуляций и злобы. В правящей верхушке Соединённых Штатов есть определенные круги, которые нацелены именно на конфронтацию с Россией, так как они боятся, что каким-то образом могут потерять свои позиции и влияние по результатам этой встречи».
Трамп, автор главной в своей жизни книги — «Искусство заключать сделки», уже из принципа должен был стремиться встретиться с Путиным и договориться. Ведь эти схемы, планы, обсуждения и торг — вся его жизнь, а все вокруг против и постоянно сомневаются в целесообразности постройки — новой ли башни, или отношений с главой государства.
Калеб Мопин, ведущий RT: «Дональд Трамп хочет прослыть отличным и результативным переговорщиком. Встретился с мировыми лидерами, порешал вопросы, подписал соглашения, сделки. Если Трампу удастся в конечном счете договориться с Россией с выгодой для США и остаться при этом в хороших отношениях, пожав руки, Трамп будет рассматривать это как собственную победу».
Но победа — она не только про сам диалог с Москвой, она в целом про всю политическую повестку Трампа.
Подробности — в видеоматериале репортера НТВ Антона Пономарёва.
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