    Трамп ответил на вопрос о принадлежности Крыма

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    Трамп ответил на вопрос о принадлежности Крыма

    Трамп ответил на вопрос о принадлежности Крыма

    Президент США Дональд Трамп не исключает, что может признать Крым частью России. Об этом он заявил, выступая перед журналистами на борту номер один по пути в Нью-Джерси.

    Отвечая на вопрос, может ли он признать присоединение Крыма к России, Трамп ответил — «посмотрим». При этом он вновь обвинил в потере Украиной Крыма своего предшественника — Барака Обаму, передает РИА Новости.

    Дональд Трамп, президент США: «Обама сделал это возможным».

    смотретьСлова Трампа про российский Крым стали сенсацией для американских СМИ
    Слова Трампа про российский Крым стали сенсацией для американских СМИ
    Ранее СМИ сообщали, что во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде Трамп якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке.

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