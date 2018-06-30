Трамп ответил на вопрос о принадлежности Крыма

Президент США Дональд Трамп не исключает, что может признать Крым частью России. Об этом он заявил, выступая перед журналистами на борту номер один по пути в
Нью-Джерси.
Отвечая на вопрос, может ли он признать присоединение Крыма к России, Трамп ответил — «посмотрим». При этом он вновь обвинил в потере Украиной Крыма своего предшественника — Барака Обаму, передает РИА Новости.
Дональд Трамп, президент США: «Обама сделал это возможным».
Ранее СМИ сообщали, что во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде Трамп якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке.
Дональд Трамп, президент США: «Обама сделал это возможным».
Ранее СМИ сообщали, что во время ужина лидеров стран G7 на саммите в Канаде Трамп якобы назвал Крым российским и объяснил свою позицию тем, что жители полуострова говорят на русском языке.
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