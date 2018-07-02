Ликование и купание в фонтанах: Москва шумно отметила триумф российской сборной

Футбольные эксперты сегодня буквально по секундам разбирают матч Россия — Испания. Одна из сильнейших команд планеты и совсем недавно признанный фаворит в турнирной таблице едет домой на Пиренейский полуостров. По накалу страстей эта игра украсила бы и финал. За сражением, затаив дыхание, следила вся страна. Даже российские космонавты на МКС оставили дела.
Казалось, встреча не задалась. На 11-й минуте одна из атак испанцев завершилась автоголом — рикошет от ноги Игнашевича вывел испанцев вперед. В конце первого тайма из-за игры Пике рукой назначают пенальти, благодаря которому Дзюба сравнял счет. Второй тайм и дополнительное время закончились ничьей — 1:1. Помогла серия послематчевых пенальти. Вратарь сборной Испании Давид де Хеа отбил один удар, наш голкипер Игорь Акинфеев отразил два.
Победа российской сборной уже вошла в историю, как и ночные гуляния в честь победителей. Передать атмосферу, царившую на улицах Москвы, невозможно. Игорю Акинфееву, который во время матча спасал наши ворота от натиска испанцев аж 9 раз, пели оды и читали стихи, его называли героем. Боготворили болельщики и Артёма Дзюбу.
Народу на Никольской улице и Манежной площади так было много, что полицейским приходилось блокировать входы. Кто не успел, тот опоздал. Как передает корреспондент Артём Колодкин, только ленивый автолюбитель не сделал круг почета по Бульварному кольцу с флагами, протяжно гудя клаксоном.
Солнце село, но жара не спадала. В поисках прохлады болельщики решили искупаться в фонтанах. Полицейские были против таких вольностей, но проявляли терпение. Такой праздник, может быть, один раз в жизни бывает.
Победа российской сборной уже вошла в историю, как и ночные гуляния в честь победителей. Передать атмосферу, царившую на улицах Москвы, невозможно. Игорю Акинфееву, который во время матча спасал наши ворота от натиска испанцев аж 9 раз, пели оды и читали стихи, его называли героем. Боготворили болельщики и Артёма Дзюбу.
Народу на Никольской улице и Манежной площади так было много, что полицейским приходилось блокировать входы. Кто не успел, тот опоздал. Как передает корреспондент Артём Колодкин, только ленивый автолюбитель не сделал круг почета по Бульварному кольцу с флагами, протяжно гудя клаксоном.
Солнце село, но жара не спадала. В поисках прохлады болельщики решили искупаться в фонтанах. Полицейские были против таких вольностей, но проявляли терпение. Такой праздник, может быть, один раз в жизни бывает.
🔥💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺СЛАВЬСЯ СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ! ⚽Опубликовано НТВ Воскресенье, 1 июля 2018 г.
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