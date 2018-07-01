Россию захлестнула волна футбольного безумия после победы над испанцами: видео

Москвичи и гости столицы, наблюдавшие за игрой сборных России и Испании, вышли на улицы, чтобы порадоваться успеху своей команды. Атмосфера футбольного праздника охватила и другие российские города.
Болельщики, наблюдавшие за игрой в московских барах, ресторанах, кафе и на улицах, поздравляют друг друга, обнимаются и скандируют «Россия!». Ликующих болельщиков поддерживают сигналами проезжающие автомобили.
В столице и других российских городах воцарилась атмосфера праздника.
Ранее сообщалось, что Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти — 4:3 в пользу россиян. Лучшим игроком встречи был признан российский голкипер Игорь Акинфеев, который отразил удары Коке и Яго Аспаса, пробитые с одиннадцатиметровой отметки.
В столице и других российских городах воцарилась атмосфера праздника.
До этого лета я не была такой прям страстной болельщицей футбола, но то, что происходит сейчас в нашей стране — это невероятно! Исторические события, я считаю — для всех нас, для страны, для нашей команды. Слов нет, одни эмоции!!! Спасибо нашей команде, что не подвели и подарили эти самые невероятные эмоции… #ЧМ2018 #москва #лето2018 #футбол #fifa2018 #mundial2018 #futbol #verano2018 #moscú #moscow #football #нашакомандамолодцы #впередроссия #однастранаоднакоманда
Ранее сообщалось, что Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти — 4:3 в пользу россиян. Лучшим игроком встречи был признан российский голкипер Игорь Акинфеев, который отразил удары Коке и Яго Аспаса, пробитые с одиннадцатиметровой отметки.
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