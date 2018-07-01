Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации футбола.
Сборная России по футболу в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.
На 12-й минуте матча защитник сборной России Сергей Игнашевич забил гол в свои ворота. На 41-й российский нападающий Артем Дзюба сравнял счет ударом с 11-метровой отметки. В серии пенальти сильнее были россияне — 4:3. Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара в исполнении игроков сборной Испании Коке и Яго Аспаса.
В четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Хорватии и Дании.
На 12-й минуте матча защитник сборной России Сергей Игнашевич забил гол в свои ворота. На 41-й российский нападающий Артем Дзюба сравнял счет ударом с 11-метровой отметки. В серии пенальти сильнее были россияне — 4:3. Акинфеев отразил два одиннадцатиметровых удара в исполнении игроков сборной Испании Коке и Яго Аспаса.
В четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Хорватии и Дании.
Комментарии