Заявления Дональда Трампа обрушили нефтяные цены

Нефть резко падает в цене после значительного роста по итогам прошлой недели. Участники рынка обеспокоены заявлениями президента США Дональда Трампа и реакцией на них Ирана.
На Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве котировка сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась до 78 долларов 15 центов за баррель (-1,36%). По итогам предыдущей сессии августовская Brent, торги которой завершились в пятницу, поднялась до 79 долларов 44 центов за баррель (+2%), а сентябрьский контракт прибавил в цене 2,1% и достиг отметки в 79 долларов 23 центов за баррель.
На электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI с поставкой в августе подешевела на до 73 долларов 21 цента за баррель (-1,21%). В прошлую пятницу стоимость WTI выросла до 74 долларов 15 центов за баррель (+1%), обновив максимум с ноября 2014 года.
За 5 сессий ближайший контракт на нефть марки Brent вырос в цене на 5,2%, на 2,4% за месяц и примерно на 13% за квартал, а с начала года по 29 июня включительно прибавил 18,8%.
Нефтяные цены отреагировали на предложение, которое президент США Дональд Трамп сделал королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу ас-Сауду. Чтобы усилить давление на Эр-Рияд для увеличения добычи нефти, глава Белого дома заявил монарху о необходимости нарастить производство углеводородов на 2 миллиона баррелей в сутки.
В субботу американский лидер сообщил, что король Саудовской Аравии на это согласился. Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Эр-Рияд «располагает резервом добычи в 2 миллиона баррелей в день, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка».
На электронных торгах в Нью-Йорке нефть WTI с поставкой в августе подешевела на до 73 долларов 21 цента за баррель (-1,21%). В прошлую пятницу стоимость WTI выросла до 74 долларов 15 центов за баррель (+1%), обновив максимум с ноября 2014 года.
За 5 сессий ближайший контракт на нефть марки Brent вырос в цене на 5,2%, на 2,4% за месяц и примерно на 13% за квартал, а с начала года по 29 июня включительно прибавил 18,8%.
Нефтяные цены отреагировали на предложение, которое президент США Дональд Трамп сделал королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу ас-Сауду. Чтобы усилить давление на Эр-Рияд для увеличения добычи нефти, глава Белого дома заявил монарху о необходимости нарастить производство углеводородов на 2 миллиона баррелей в сутки.
В субботу американский лидер сообщил, что король Саудовской Аравии на это согласился. Позднее Белый дом переформулировал сообщение, уточнив, что Эр-Рияд «располагает резервом добычи в 2 миллиона баррелей в день, который может быть использован в случае необходимости для стабилизации рынка».
Комментарии