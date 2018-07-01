Белый дом скорректировал заявление Трампа по нефтедобыче

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе встречи с Дональдом Трампом подтвердил возможность использования резервов добычи нефти. Об этом заявили в
пресс-службе Белого дома.
В Белом доме уточнили, что лидеры двух стран подтвердили приверженность здоровому и стабильному мировому рынку энергии и согласились, что сбалансированность нефтяного рынка необходима для обеспечения доступа к надежной и доступной энергии людям по всему миру, передает РИА Новости.
Пресс-служба Белого дома: «В ответ на оценку президента, что на рынке нефти наблюдается дефицит, король Салман подтвердил, что королевство имеет возможность дополнительной добычи объемом на 2 миллиона баррелей, которую оно будет благоразумно использовать, если и когда понадобится обеспечить сбалансированность и стабильность рынка».
Ранее президент США заявил, что предложил королю Саудовской Аравии нарастить добычу нефти , а тот согласился. Газета The Wall Street Journal опровергла сообщение Трампа. Ссылаясь на высокопоставленных чиновников авторы сообщили, что королевство не намерено наращивать производственные мощности, так как это слишком дорого.
Пресс-служба Белого дома: «В ответ на оценку президента, что на рынке нефти наблюдается дефицит, король Салман подтвердил, что королевство имеет возможность дополнительной добычи объемом на 2 миллиона баррелей, которую оно будет благоразумно использовать, если и когда понадобится обеспечить сбалансированность и стабильность рынка».
Ранее президент США заявил, что предложил королю Саудовской Аравии нарастить добычу нефти , а тот согласился. Газета The Wall Street Journal опровергла сообщение Трампа. Ссылаясь на высокопоставленных чиновников авторы сообщили, что королевство не намерено наращивать производственные мощности, так как это слишком дорого.
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