    Белый дом скорректировал заявление Трампа по нефтедобыче

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    Белый дом скорректировал заявление Трампа по нефтедобыче

    Белый дом скорректировал заявление Трампа по нефтедобыче

    Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе встречи с Дональдом Трампом подтвердил возможность использования резервов добычи нефти. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

    В Белом доме уточнили, что лидеры двух стран подтвердили приверженность здоровому и стабильному мировому рынку энергии и согласились, что сбалансированность нефтяного рынка необходима для обеспечения доступа к надежной и доступной энергии людям по всему миру, передает РИА Новости.

    Пресс-служба Белого дома: «В ответ на оценку президента, что на рынке нефти наблюдается дефицит, король Салман подтвердил, что королевство имеет возможность дополнительной добычи объемом на 2 миллиона баррелей, которую оно будет благоразумно использовать, если и когда понадобится обеспечить сбалансированность и стабильность рынка».

    Ранее президент США заявил, что предложил королю Саудовской Аравии нарастить добычу нефти , а тот согласился. Газета The Wall Street Journal опровергла сообщение Трампа. Ссылаясь на высокопоставленных чиновников авторы сообщили, что королевство не намерено наращивать производственные мощности, так как это слишком дорого.

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