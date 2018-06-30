    Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу до 2 млн баррелей

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    Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу до 2 млн баррелей

    Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу до 2 млн баррелей

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил королю Саудовской Аравии нарастить добычу нефти примерно до 2 млн баррелей в сутки, а тот согласился.

    В своем Twitter Трамп написал, что в разговоре с саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азиз ас-Саудом попросил Саудовскую Аравию увеличить производство нефти, чтобы компенсировать объемы, выпадающие из-за сумятицы и проблем в Венесуэле и Иране.

    По словам Трампа, саудовский король согласился.



    Ранее в этом месяце страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились нарастить добычу в пределах ранее заключенной сделки по ее ограничению. Решено, что суточная добыча может увеличиться на 1 млн баррелей, то есть на объем перевыполнения условий сделки, и они будут распределены пропорционально между всеми ее участниками.

    Впрочем, министры стран ОПЕК сразу оговорились, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. По их оценкам, фактический рост добычи ОПЕК+ составит от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.

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