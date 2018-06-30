Трамп заявил о согласии Саудовской Аравии увеличить добычу до 2 млн баррелей

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил королю Саудовской Аравии нарастить добычу нефти примерно до 2 млн баррелей в сутки, а тот согласился.
В своем Twitter Трамп написал, что в разговоре с саудовским королем Салманом ибн Абдул-Азиз ас-Саудом попросил Саудовскую Аравию увеличить производство нефти, чтобы компенсировать объемы, выпадающие из-за сумятицы и проблем в Венесуэле и Иране.
По словам Трампа, саудовский король согласился.
Ранее в этом месяце страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились нарастить добычу в пределах ранее заключенной сделки по ее ограничению. Решено, что суточная добыча может увеличиться на 1 млн баррелей, то есть на объем перевыполнения условий сделки, и они будут распределены пропорционально между всеми ее участниками.
Впрочем, министры стран ОПЕК сразу оговорились, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. По их оценкам, фактический рост добычи ОПЕК+ составит от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.
По словам Трампа, саудовский король согласился.
Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference…Prices to high! He has agreed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2018
Ранее в этом месяце страны ОПЕК и не входящие в картель государства договорились нарастить добычу в пределах ранее заключенной сделки по ее ограничению. Решено, что суточная добыча может увеличиться на 1 млн баррелей, то есть на объем перевыполнения условий сделки, и они будут распределены пропорционально между всеми ее участниками.
Впрочем, министры стран ОПЕК сразу оговорились, что реальное увеличение добычи будет меньше 1 миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. По их оценкам, фактический рост добычи ОПЕК+ составит от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.
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