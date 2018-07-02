    СМИ: глава МВД Германии решил подать в отставку из-за ситуации с мигрантами

    комментировать

    СМИ: глава МВД Германии решил подать в отставку из-за ситуации с мигрантами

    СМИ: глава МВД Германии решил подать в отставку <nobr>из-за</nobr> ситуации с мигрантами

    Хорст Зеехофер решил покинуть посты главы МВД Германии и председателя Христианско-социального союза (ХСС) из-за разгоревшегося в коалиционном правительстве конфликта по теме миграционной политики.

    Как сообщает телеканал Welt, о своем намерении уйти в отставку Зеехофер заявил на заседании правления ХСС, посвященном обсуждению разногласий с христианскими демократами Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции.

    Хорст Зеехофер, глава МВД ФРГ: «Я не могу нести ответственность за это как министр внутренних дел».

    Ранее Зеехофер неоднократно заявлял, что позиция Меркель по мигрантам и их наплыв в 2015 — это самая большая ошибка Германии со времен второй мировой. В последние недели ситуация в коалиционном правительстве накалилась. ХСС дал канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции. В противном случае председатель партии Зеехофер грозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.

    После саммита ЕС Меркель заявила, что принятые решения по ограничению миграции выполняют условия, выдвинутые ХСС. Однако достигнуть компромисса, судя по всему, так и не удалось.

    Новости по теме

    Беженцы в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru