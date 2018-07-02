СМИ: глава МВД Германии решил подать в отставку из-за ситуации с мигрантами

Хорст Зеехофер решил покинуть посты главы МВД Германии и председателя
Христианско-социального союза (ХСС) из-за разгоревшегося в коалиционном правительстве конфликта по теме миграционной политики.
Как сообщает телеканал Welt, о своем намерении уйти в отставку Зеехофер заявил на заседании правления ХСС, посвященном обсуждению разногласий с христианскими демократами Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции.
Хорст Зеехофер, глава МВД ФРГ: «Я не могу нести ответственность за это как министр внутренних дел».
Ранее Зеехофер неоднократно заявлял, что позиция Меркель по мигрантам и их наплыв в 2015 — это самая большая ошибка Германии со времен второй мировой. В последние недели ситуация в коалиционном правительстве накалилась. ХСС дал канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции. В противном случае председатель партии Зеехофер грозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.
После саммита ЕС Меркель заявила, что принятые решения по ограничению миграции выполняют условия, выдвинутые ХСС. Однако достигнуть компромисса, судя по всему, так и не удалось.
Хорст Зеехофер, глава МВД ФРГ: «Я не могу нести ответственность за это как министр внутренних дел».
Ранее Зеехофер неоднократно заявлял, что позиция Меркель по мигрантам и их наплыв в 2015 — это самая большая ошибка Германии со времен второй мировой. В последние недели ситуация в коалиционном правительстве накалилась. ХСС дал канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции. В противном случае председатель партии Зеехофер грозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.
После саммита ЕС Меркель заявила, что принятые решения по ограничению миграции выполняют условия, выдвинутые ХСС. Однако достигнуть компромисса, судя по всему, так и не удалось.
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