    Меркель заявила о выполнении ультиматума по мигрантам

    комментировать
    Меркель заявила о выполнении ультиматума по мигрантам

    Меркель заявила о выполнении ультиматума по мигрантам

    Меркель заявила о выполнении ультиматума по мигрантам
  • Фото: Associated Press © 2018, Geert Vanden Wijngaert

    • Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решения саммита ЕС по ограничению миграции выполняют те условия, которые ранее выдвинул ей баварский Христианско-социальный союз (ХСС).

    «Это более чем равноценно», — сказала в пятницу глава правительства ФРГ журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

    Также, подводя итоги саммита ЕС по мигрантам, канцлер подчеркнула, что Евросоюз намерен продолжить сотрудничество с Турцией по решению проблемы нелегальной миграции и реализации соглашения по беженцам. «Важным сигналом было то, что мы решили выплатить Турции второй транш помощи размером 3 млрд евро», — сказала она, отметив, что Анкара «прилагает исключительные усилия» в деле преодоления миграционного кризиса. Меркель отметила готовность ЕС поддержать, в том числе финансово, не только Ливию, но и Марокко.

    смотретьМеркель приняла ультиматум главы МВД и ХСС по вопросу мигрантов
    Меркель приняла ультиматум главы МВД и ХСС по вопросу мигрантов
    Ранее ХСС отвел канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции, то есть до 1 июля. В противном случае председатель ХСС, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.

    Новости по теме

    Беженцы в Европе

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru