Меркель заявила о выполнении ультиматума по мигрантам

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решения саммита ЕС по ограничению миграции выполняют те условия, которые ранее выдвинул ей баварский
Христианско-социальный союз (ХСС).
«Это более чем равноценно», — сказала в пятницу глава правительства ФРГ журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
Также, подводя итоги саммита ЕС по мигрантам, канцлер подчеркнула, что Евросоюз намерен продолжить сотрудничество с Турцией по решению проблемы нелегальной миграции и реализации соглашения по беженцам. «Важным сигналом было то, что мы решили выплатить Турции второй транш помощи размером 3 млрд евро», — сказала она, отметив, что Анкара «прилагает исключительные усилия» в деле преодоления миграционного кризиса. Меркель отметила готовность ЕС поддержать, в том числе финансово, не только Ливию, но и Марокко.
Ранее ХСС отвел канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции, то есть до 1 июля. В противном случае председатель ХСС, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.
Также, подводя итоги саммита ЕС по мигрантам, канцлер подчеркнула, что Евросоюз намерен продолжить сотрудничество с Турцией по решению проблемы нелегальной миграции и реализации соглашения по беженцам. «Важным сигналом было то, что мы решили выплатить Турции второй транш помощи размером 3 млрд евро», — сказала она, отметив, что Анкара «прилагает исключительные усилия» в деле преодоления миграционного кризиса. Меркель отметила готовность ЕС поддержать, в том числе финансово, не только Ливию, но и Марокко.
Ранее ХСС отвел канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции, то есть до 1 июля. В противном случае председатель ХСС, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.
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