Меркель поговорила с глазу на глаз с предъявившим ей ультиматум министром

В Европе пытаются преодолеть миграционный кризис. Сегодня истекает срок ультиматума, который глава МВД Германии Хорст Зеехофер выдвинул Ангеле Меркель. Она должна была найти решение проблемы нелегальной миграции. В противном случае Зеехофер грозил принять односторонние меры и перестать пускать мигрантов на территорию страны.
Видимо, на этот раз канцлеру не удалось прогнуть ни противников, ни союзников. Меркель впервые за много лет отошла от собственной жесткой позиции и, скорее всего, приняла ультиматум. В СМИ уже просочилась информация о том, что накануне поздно вечером канцлер встретилась с главой МВД Германии Хорстом Зеехофером. И, судя по фотографии, которая моментально облетела Интернет, оба политика не слишком довольны результатами переговоров.
В последние две недели положение Меркель пошатнули даже не отвернувшиеся европейские партнеры. Спиной к канцлеру повернулись ее союзники — правящая коалиция. Теперь Зеехофер не просит, а требует немедленно решить вопрос с мигрантами. Иначе он развалит правительство. А это может поставить крест и на карьере самой Меркель.
Зеехофер неоднократно подчеркивал, что позиция Меркель по мигрантам и их наплыв в 2015 — это самая большая ошибка Германии со времен второй мировой. Так что от канцлера ждали кардинальных решений. И они последовали: вопреки своим же убеждениям Меркель намерена размещать мигрантов, которые не зарегистрированы в ФРГ, в специальных сборочных центрах. Об этом сообщает агентство DPA, которое располагает письмом руководителям партий, входящим в коалицию. В этом же документе сказано, что в готовности участвовать в скорейшем возвращении мигрантов в те страны, где они были зарегистрированы, Меркель поддержали как минимум 14 государств.
В последние две недели положение Меркель пошатнули даже не отвернувшиеся европейские партнеры. Спиной к канцлеру повернулись ее союзники — правящая коалиция. Теперь Зеехофер не просит, а требует немедленно решить вопрос с мигрантами. Иначе он развалит правительство. А это может поставить крест и на карьере самой Меркель.
Зеехофер неоднократно подчеркивал, что позиция Меркель по мигрантам и их наплыв в 2015 — это самая большая ошибка Германии со времен второй мировой. Так что от канцлера ждали кардинальных решений. И они последовали: вопреки своим же убеждениям Меркель намерена размещать мигрантов, которые не зарегистрированы в ФРГ, в специальных сборочных центрах. Об этом сообщает агентство DPA, которое располагает письмом руководителям партий, входящим в коалицию. В этом же документе сказано, что в готовности участвовать в скорейшем возвращении мигрантов в те страны, где они были зарегистрированы, Меркель поддержали как минимум 14 государств.
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