Меркель приняла ультиматум главы МВД и ХСС по вопросу мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с условиями, которые выдвинули глава МВД Хорст Зеехофер и возглавляемый им баварский
Христианско-социальный союз по вопросу нелегальной миграции.
Глава МВД и правление баварского ХСС отвели Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции. Если до конца июня меры на уровне ЕС не будут приняты, Зеехофер пригрозил в одностороннем порядке выпустить министерский указ о масштабном контроле на границах и высылке мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Кроме того, глава МВД пообещал лишить мигрантов денежных пособий.
Решение предъявить канцлеру ультиматум консерваторы приняли единогласно. При этом, по данным агентства DPA, Меркель одобряет действия своего министра, поэтому согласилась с предъявленными ей условиями.
Как сообщается, после саммита ЕС, который состоится в конце июня, канцлер намерена проинформировать руководящие органы своей партии — Христианско-демократического союза — о результатах переговоров с Австрией, Грецией и Италией, которые страдают от наплыва мигрантов.
Христианско-социальный союз и Христианско-демократический союз образуют правящую в Германии коалицию.
Решение предъявить канцлеру ультиматум консерваторы приняли единогласно. При этом, по данным агентства DPA, Меркель одобряет действия своего министра, поэтому согласилась с предъявленными ей условиями.
Как сообщается, после саммита ЕС, который состоится в конце июня, канцлер намерена проинформировать руководящие органы своей партии — Христианско-демократического союза — о результатах переговоров с Австрией, Грецией и Италией, которые страдают от наплыва мигрантов.
Христианско-социальный союз и Христианско-демократический союз образуют правящую в Германии коалицию.
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