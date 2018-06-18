    Глава МВД Германии пригрозил лишить беженцев и мигрантов денежных пособий. беженцы, Германия, Меркель, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава МВД Германии пригрозил лишить беженцев и мигрантов денежных пособий

    Глава МВД Германии пригрозил лишить беженцев и мигрантов денежных пособий

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    Глава МВД Германии пригрозил лишить беженцев и мигрантов денежных пособий

    Глава МВД Германии пригрозил лишить беженцев и мигрантов денежных пособий

      Разногласия в немецкой правящей коалиции достигли точки кипения из-за споров вокруг миграционных законов.

      Глава МВД Германии Хорст Зеехофер пообещал добиться почти полной отмены денежных пособий для соискателей убежища и заменить их неденежными видами социальной помощи. Подробный план будет представлен федеральному правительству сегодня.

      Более того, Зеехофер выдвинул Ангеле Меркель ультиматум. По информации Bild, политик грозит выслать из Германии всех беженцев, зарегистрированных в других странах Евросоюза, если канцлер за две недели не найдет общеевропейское решение проблемы приезжих.

      Меркель считает, что предложение Зеерхофера противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедливо по отношению к таким странам, как Греция и Италия.

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