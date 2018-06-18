    Глава МВД Германии пригрозил выслать из страны беженцев. Германия, Меркель, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава МВД Германии пригрозил выслать из страны беженцев

    Глава МВД Германии пригрозил выслать из страны беженцев

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    Глава МВД Германии пригрозил выслать из страны беженцев

    Глава МВД Германии пригрозил выслать из страны беженцев

      В Германии назревает политический кризис. Разногласия в правящей коалиции достигли точки кипения из-за споров вокруг миграционных законов.

      Глава МВД Германии Хорст Зеехофер выдвинул Ангеле Меркель ультиматум, передает немецкое издание Bild. Политик грозит выслать беженцев, зарегистрированных в других странах Евросоюза, если канцлер за две недели не найдет общеевропейское решение проблемы приезжих.

      Отметим, что Зеехофер — один и самых ярых противников политики «открытых дверей» Меркель. Ранее он заявлял, что не может больше работать «с этой женщиной».

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