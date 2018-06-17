СМИ: глава МВД Германии заявил, что больше не может работать с Меркель

Глава МВД Германии и председатель баварского
Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеерхофер весьма скептически оценивает перспективы своей дальнейшей работы с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Разногласия между партиями Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз усугубляются и грозят привести к правительственному кризису. Газета Welt am Sonntag приводит слова Хорста Зеерхофера, который заявил, что больше не может работать с канцлером ФРГ.
Хорст Зеерхофер: «Я больше не могу работать с этой женщиной».
По данным издания, эти слова он произнес во время совещания членов кабмина от ХСС и повторил их как минимум два раза.
Конфликт между партиями начался вокруг вопроса о противодействии нелегальной миграции. Меркель и его сторонники надеются на общеевропейское решение этой проблемы, а Зеерхофер настаивает на том, что надо действовать жестче. Он предлагает разворачивать на немецкой границе мигрантов без документов, а также тех, кто уже получил отказ в предоставлении убежища.
Хорст Зеерхофер: «Я больше не могу работать с этой женщиной».
По данным издания, эти слова он произнес во время совещания членов кабмина от ХСС и повторил их как минимум два раза.
Конфликт между партиями начался вокруг вопроса о противодействии нелегальной миграции. Меркель и его сторонники надеются на общеевропейское решение этой проблемы, а Зеерхофер настаивает на том, что надо действовать жестче. Он предлагает разворачивать на немецкой границе мигрантов без документов, а также тех, кто уже получил отказ в предоставлении убежища.
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