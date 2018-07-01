    Медведев поздравил сборную России по футболу в раздевалке: видео. Испания, Медведев, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев поздравил сборную России по футболу в раздевалке: видео

    Медведев поздравил сборную России по футболу в раздевалке: видео

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    • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС
    Медведев поздравил сборную России по футболу в раздевалке: видео

    Медведев поздравил сборную России по футболу в раздевалке: видео

    Медведев поздравил сборную России по футболу в раздевалке: видео
    • Фото: Астахов Дмитрий / ТАСС

      • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, посетивший матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией, лично поздравил российских футболистов и тренера сборной Станислава Черчесова с победой.

      Медведев присутствовал на стадионе: он наблюдал за игрой с трибуны для почетных гостей вместе с королем Испании Филиппом VI и президентом FIFA Джанни Инфантино.

      После игры он зашел в раздевалку российской сборной и поздравил футболистов и тренера с победой над Испанией, сообщила ТАСС пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

      Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти — 4:3 в пользу россиян.

      Ранее сообщалось, что российских футболистов и тренера поздравил Владимир Путин.

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