    Путин поздравил российскую сборную с победой над испанцами

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    • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС
    Путин поздравил российскую сборную с победой над испанцами

    Путин поздравил российскую сборную с победой над испанцами

    Путин поздравил российскую сборную с победой над испанцами
  • Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

    • Президент РФ Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой над сборной Испании в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Путин не смог посетить стадион, однако наблюдал за ходом встречи.

    Дмитрий Песков: «Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших».

    Первый раз президент позвонил тренеру российской сборной в районе полудня и пожелал успеха в предстоящей игре. Второй раз глава государства позвонил Черчесову сразу же после окончания матча.

    Дмитрий Песков: «Путин … поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера — с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты».

    Президент подчеркнул, что главное в спорте — это результат, а в данном случае результатом является победа нашей сборной, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков: «Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре».

    Ранее сообщалось, что Россия обыграла Испанию и впервые в истории вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти — 4:3 в пользу россиян. Лучшим игроком встречи был признан российский голкипер Игорь Акинфеев, который отразил удары Коке и Яго Аспаса, пробитые с одиннадцатиметровой отметки.

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