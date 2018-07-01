Москва во власти грозового фронта: коммунальщики работают в усиленном режиме

Москва накануне оказалась во власти грозового фронта. Шквалистый ветер повалил 16 деревьев и повредил 5 автомобилей. Пострадавших нет.
По данным спасателей и энергетиков, столица выдержала удар стихии. Перебоев в электроснабжении не зафиксировано, однако многие городские улицы во время мощного ливня ушли под воду. Сейчас ее откачкой занимаются бригады «Мосводостока». Они продолжать работать в усиленном режиме и сегодня. По прогнозам синоптиков, дождливая погода с грозами и порывистым ветром сохранится в Москве до вечера воскресенья.
А несколько районов Краснодарского края приходят в себя после сильнейшего града. Он пробил крыши домов, повредил машины и частично уничтожил урожай фруктов. Кроме того, пострадали коммуникации. Последствия удара стихии сейчас ликвидируют около 100 специалистов.
А несколько районов Краснодарского края приходят в себя после сильнейшего града. Он пробил крыши домов, повредил машины и частично уничтожил урожай фруктов. Кроме того, пострадали коммуникации. Последствия удара стихии сейчас ликвидируют около 100 специалистов.
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