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    «Москву накрыло»: жители столицы делятся в соцсетях видео мощного урагана. лето, Москва, погода, погодные аномалии, соцсети, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Москву накрыло»: жители столицы делятся в соцсетях видео мощного урагана

    «Москву накрыло»: жители столицы делятся в соцсетях видео мощного урагана

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    • Фото: @megasudakova / instagram.com
    «Москву накрыло»: жители столицы делятся в соцсетях видео мощного урагана

    «Москву накрыло»: жители столицы делятся в соцсетях видео мощного урагана

    «Москву накрыло»: жители столицы делятся в соцсетях видео мощного урагана
    • Фото: @megasudakova / instagram.com

      • В субботу, 30 июня, в Москве резко ухудшились погодные условия. Перед этим МЧС объявило в столице желтый уровень опасности.

      В городе выпал град, прошли сильные ливни, а порывами ветра валило деревья. Жители столицы делятся в соцсетях кадрами урагана и его последствий.

      #дождь#ураган#ураганмосква#крылатское#

      Публикация от Наталия Хлебникова (@bulochka1975)













      Митино плавает🌊😁#стихия

      Публикация от Анастасия Судакова (@megasudakova)



      Ранее сообщалось, что из-за надвигающегося урагана в Москве было решено ограничить работу фан-зоны на Воробьёвых горах, закрыть Московский зоопарк и главные городские парки.

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