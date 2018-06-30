«Москву накрыло»: жители столицы делятся в соцсетях видео мощного урагана

В субботу, 30 июня, в Москве резко ухудшились погодные условия. Перед этим МЧС объявило в столице желтый уровень опасности.
В городе выпал град, прошли сильные ливни, а порывами ветра валило деревья. Жители столицы делятся в соцсетях кадрами урагана и его последствий.
Ранее сообщалось, что из-за надвигающегося урагана в Москве было решено ограничить работу фан-зоны на Воробьёвых горах, закрыть Московский зоопарк и главные городские парки.
Ранее сообщалось, что из-за надвигающегося урагана в Москве было решено ограничить работу фан-зоны на Воробьёвых горах, закрыть Московский зоопарк и главные городские парки.
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