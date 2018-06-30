    В Москве перед бурей решили закрыть парки

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    В Москве перед бурей решили закрыть парки

    В Москве перед бурей решили закрыть парки

    Сразу несколько парков решили закрыть в столице из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

    Территория ВДНХ, включая парк «Останкино», будет закрыта 30 июня с 15:00. Об этом сообщается на сайте парка.

    Похожее сообщение появилось и на сайте парка Горького. В нем отмечается, что помимо парка Горького 30 июня будет закрыт «Музеон». О закрытии объявили и в «Зарядье».

    Из сообщения парка: «30 июня из-за погодных условий вход на территорию парка „Зарядье“ закрыт. В Москве обещают сильные порывы ветра».

    Ранее сообщалось, что в субботу в Москве ожидаются сильные дожди и грозы, которые могут сопровождаться ветром с порывами до 20 метров в секунду. Из-за этого было решено ограничить работу фан-зоны на Воробьёвых горах и закрыть Московский зоопарк.

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