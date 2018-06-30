В Москве перед бурей решили закрыть парки

Сразу несколько парков решили закрыть в столице
из-за прогнозируемого ухудшения погоды.
Территория ВДНХ, включая парк «Останкино», будет закрыта 30 июня с 15:00. Об этом сообщается на сайте парка.
Похожее сообщение появилось и на сайте парка Горького. В нем отмечается, что помимо парка Горького 30 июня будет закрыт «Музеон». О закрытии объявили и в «Зарядье».
Из сообщения парка: «30 июня из-за погодных условий вход на территорию парка „Зарядье“ закрыт. В Москве обещают сильные порывы ветра».
Ранее сообщалось, что в субботу в Москве ожидаются сильные дожди и грозы, которые могут сопровождаться ветром с порывами до 20 метров в секунду. Из-за этого было решено ограничить работу фан-зоны на Воробьёвых горах и закрыть Московский зоопарк.
Похожее сообщение появилось и на сайте парка Горького. В нем отмечается, что помимо парка Горького 30 июня будет закрыт «Музеон». О закрытии объявили и в «Зарядье».
Из сообщения парка: «30 июня из-за погодных условий вход на территорию парка „Зарядье“ закрыт. В Москве обещают сильные порывы ветра».
Ранее сообщалось, что в субботу в Москве ожидаются сильные дожди и грозы, которые могут сопровождаться ветром с порывами до 20 метров в секунду. Из-за этого было решено ограничить работу фан-зоны на Воробьёвых горах и закрыть Московский зоопарк.
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