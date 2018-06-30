Град размером с куриное яйцо выпал на Кубани: видео

Стихия обрушилась на Краснодарский край. В Тимашевском, Ленинградском, Красноармейском и Выселковском районах прошел ливень с градом.
За считаные минуты град размером с куриное яйцо усыпал приусадебные участки, побив урожай, а сильный ветер поломал ветки плодовых деревьев. Кроме того, по сообщениям местных СМИ, пострадали припаркованные авто: град оставил на них заметные вмятины.
Непогода обрушилась сегодня и на столицу. В Москве выпал град, прошли сильные ливни, а порывами ветра валило деревья. Из-за урагана было решено ограничить работу фан-зоны на Воробьёвых горах, закрыть Московский зоопарк и главные городские парки.
Непогода обрушилась сегодня и на столицу. В Москве выпал град, прошли сильные ливни, а порывами ветра валило деревья. Из-за урагана было решено ограничить работу фан-зоны на Воробьёвых горах, закрыть Московский зоопарк и главные городские парки.
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