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    Град размером с куриное яйцо выпал на Кубани: видео. Краснодарский край, град, лето, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГрад размером с куриное яйцо выпал на Кубани: видео

    Град размером с куриное яйцо выпал на Кубани: видео

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    • Фото: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / vk.com
    Град размером с куриное яйцо выпал на Кубани: видео

    Град размером с куриное яйцо выпал на Кубани: видео

    Град размером с куриное яйцо выпал на Кубани: видео
    • Фото: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / vk.com

      • Стихия обрушилась на Краснодарский край. В Тимашевском, Ленинградском, Красноармейском и Выселковском районах прошел ливень с градом.

      За считаные минуты град размером с куриное яйцо усыпал приусадебные участки, побив урожай, а сильный ветер поломал ветки плодовых деревьев. Кроме того, по сообщениям местных СМИ, пострадали припаркованные авто: град оставил на них заметные вмятины.

      смотретьГрад размером с куриное яйцо выпал на Кубани
      Град размером с куриное яйцо выпал на Кубани
      Непогода обрушилась сегодня и на столицу. В Москве выпал град, прошли сильные ливни, а порывами ветра валило деревья. Из-за урагана было решено ограничить работу фан-зоны на Воробьёвых горах, закрыть Московский зоопарк и главные городские парки.

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